28.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч
Протягом дня у Харкові виявили 14 водіїв із ознаками сп'яніння
Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 27 листопада в Салтівському районі міста, інспектори зупинили авто Lada за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,48 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 17 разів.
На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.
Нагадаємо, значну кількість набоїв виявили
в Харківській області.
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