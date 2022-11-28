28.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

Протягом дня у Харкові виявили 14 водіїв із ознаками сп'яніння

Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 27 листопада в Салтівському районі міста, інспектори зупинили авто Lada за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3,48 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 17 разів.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, значну кількість набоїв виявили в Харківській області.