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11.02.2022  09:12   Рита Парфенова

Зимнее меню для детских садов Минздрав утвердил в феврале

Министерство здравоохранения Украины утвердило примерное четырехнедельное сезонное меню на зимний период.

Сезонное меню в детсадах Украины

Об этом 10 февраля сообщили на Facebook Министерства, передает РЕДПОСТ. Впрочем, в Министерстве отметили, что утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, но с использованием сезонных продуктов.

Утвержденное меню рекомендовано для организации трехразового питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах.

Соответствующий приказ, а также технологическая документация (технологические карты) на блюда и изделия, вошедшие в утвержденное меню, опубликованы на сайте министерства.

В частности, на заканчивающейся в данный момент неделе детей рекомендуется кормить морковно-яблочным салатом, лапшинником с фруктами (яблоками и изюмом), молочным киселем, украинским борщом, супом-харчо, кулешом пшенным с фрикаделькой и сметаной, рыбным рулетом, овощным рагу с кашей, жареной в сухарях капустой, овощном рагу с кашей, рисовыми зразами с овощами, свежими фруктами, травяным чаем, промышленными соками и другими блюдами.

В предложенных техкартах перечень блюд дается на выбор учебных заведений, в зависимости от вкусовых предпочтений детей и технологических возможностей каждого из заведений. Однако в случае внесения изменений меню нужно согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы.

Загружить техкарты модно по ссылкам:

  1. Для первой недели.
  2. Для второй недели.
  3. Для третьей недели.
  4. Для четвертой недели.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в городских учебных учреждениях постепенно внедряют новое меню и приглашают родительскую общественность приобщиться к разработке технологических карт.






 

Источник:   МОЗ
 Тэги:  меню, харьков, детсад, питание
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