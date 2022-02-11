Зимнее меню для детских садов Минздрав утвердил в феврале

Министерство здравоохранения Украины утвердило примерное четырехнедельное сезонное меню на зимний период.
Об этом 10 февраля сообщили на Facebook Министерства, передает РЕДПОСТ. Впрочем, в Министерстве отметили, что утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, но с использованием сезонных продуктов.
Утвержденное меню рекомендовано для организации трехразового питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах.
Соответствующий приказ, а также технологическая документация (технологические карты) на блюда и изделия, вошедшие в утвержденное меню, опубликованы на сайте министерства.
В частности, на заканчивающейся в данный момент неделе детей рекомендуется кормить морковно-яблочным салатом, лапшинником с фруктами (яблоками и изюмом), молочным киселем, украинским борщом, супом-харчо, кулешом пшенным с фрикаделькой и сметаной, рыбным рулетом, овощным рагу с кашей, жареной в сухарях капустой, овощном рагу с кашей, рисовыми зразами с овощами, свежими фруктами, травяным чаем, промышленными соками и другими блюдами.
В предложенных техкартах перечень блюд дается на выбор учебных заведений, в зависимости от вкусовых предпочтений детей и технологических возможностей каждого из заведений. Однако в случае внесения изменений меню нужно согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы.
Загружить техкарты модно по ссылкам:
Ранее РЕДПОСТ писал, что в городских учебных учреждениях постепенно внедряют новое меню и приглашают родительскую общественность приобщиться к разработке технологических карт.
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