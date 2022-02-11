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11.02.2022  09:31   Евгений Клочко

Руководители "Укрзалізниці" пойдут под суд за растрату 650 тыс гривен

Злоумышленники организовали закупку некачественной спецодежды для работников, обслуживающих электрические сети железной дороги.

Руководители "Укрзалізниці" пойдут под суд за растрату 650 тыс гривен Руководители "Укрзалізниці" пойдут под суд за растрату 650 тыс гривен
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Харьковской области.
 
По данным следствия, в 2019 году должностные лица регионального филиала «Южная железная дорога» заключили ряд договоров с местным частным предприятием по закупке одежды для работников госпредприятия. Продукция, которая приобреталась за государственные средства, не отвечала установленным стандартам и условиям заключенных договоров.
 
Чиновники, чтобы скрыть это, вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. 
 
 
В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 700 тыс грн.
 
На данный момент в суд направлены обвинительные акты касательно четырех руководителей структурных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога»
 
Им предъявлены обвинения по ч. 1, 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
 
Тэги:  укрзалізниця, сбу, харьков
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