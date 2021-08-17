17.08.2021 18:58

Афера на 400 тысяч: под Харьковом хитрый делец попал под подозрение

Предприниматель под Харьковом хотел нажиться на приписках.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, расследование установило, что в марте 2019 года между ООО, занимающемся продажей сельскохозяйственной и строительной техники, и коммунальным предприятием «Балаклейский водоканал» был заключен договор поставки экскаватора-погрузчика на сумму почти 2,5 млн грн.

Выяснилось, что директор ООО вошел в сговор с должностными лицами коммунального предприятия для дальнейшего заключения договора по цене почти на 400 тыс. гривен больше рыночной. Бюджетные деньги были перечислены. Организаторы аферы положили в карман почти 400 тыс. гривен.

16 августа 2021 директору сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам коммунального предприятия «Балаклейский водоканал».

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали об афере рейдеров , укравших многомиллионное состояние со счета бизнес-леди.