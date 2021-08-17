Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Афера на 400 тысяч: под Харьковом хитрый делец попал под подозрение
17.08.2021  18:58   

Афера на 400 тысяч: под Харьковом хитрый делец попал под подозрение

Предприниматель под Харьковом хотел нажиться на приписках.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, расследование установило, что в марте 2019 года между ООО, занимающемся продажей сельскохозяйственной и строительной техники, и коммунальным предприятием «Балаклейский водоканал» был заключен договор поставки экскаватора-погрузчика на сумму почти 2,5 млн грн.
 
Выяснилось, что директор ООО вошел в сговор с должностными лицами коммунального предприятия для дальнейшего заключения договора по цене почти на 400 тыс. гривен больше рыночной. Бюджетные деньги были перечислены. Организаторы аферы положили в карман почти 400 тыс. гривен.
 
16 августа 2021 директору сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам коммунального предприятия «Балаклейский водоканал».
 
Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Напомним, ранее мы писали об афере рейдеров, укравших многомиллионное состояние со счета бизнес-леди.  
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, приписки
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