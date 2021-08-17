Главная Фото Общество Цвет настроения синий: на бульваре Жасминовом открыли детский развлекательный комплекс
17.08.2021  20:20   

Цвет настроения синий: на бульваре Жасминовом открыли детский развлекательный комплекс

Тут всё что могли бы пожелать дети. Самые разнообразные аттракционы - качели, песочницы, турники, горки, балансир, воркаут и даже мини-футбольное поле


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А для комфортного отдыха, сообщает корреспондент РЕДПОСТ, проведено благоустройство прилегающей территории сделана удобная планировка, разбиты цветочные клумбы, высажены кусты, подведён полив, сделаны пешеходные дорожки, установлены скамейки, урны и освещение.
 
Вот теперь и у маленькие жителей Слободского района будет ещё одно место, где можно и весело, и главное, полезно, провести время, а также отдохнуть. Ведь именно с такой просьбой, организовать полноценный досуг детворе, местные жители и обращались к руководителю города Игорю Терехову. 
 
И вот результат. Игорь Терехов тоже приехал на открытие детского комплекса. Говорит, что в столь плотном графике работы просто не мог не выкроить минуту времени, чтобы не пообщаться с детворой и порадоваться вместе с ними.  
 
"Харьков - невероятно красивый город, и мы продолжим делать его ещё лучше и комфортнее. Мы стараемся, чтобы каждый двор радовал своей чистотой, имел эстетический вид и конечно место для отдыха, игр и занятий спортом", отметил Игорь Терехов.
 
Усилия не напрасны. Дети с радостью осваивают новые игровые аттракционы и спортивные тренажёры. Кроме того, для них в день открытия тут ещё организовали эстафеты, игры, конкурсы и развлечения весёлых аниматоров. 
 
И таких детских зон в таком мегаполисе, как Харькове должно быть много, достаточное количество для всех желающих, убеждён Игорь Терехов. Поэтому заверил, что установка новых и реконструкция уже имеющихся детских и спортивных площадок будет продолжаться, с тем чтобы создать детям как можно лучшие условия для развития. 
 
Кроме создания детского развлекательного комплекса, на бульваре Жасминовом было ещё проведено и комплексное благоустройство вокруг близлежащих жилых домов 6, 6-Б, 8, 8-А. Полностью расчищена и убрана территория, выполнен капитальный ремонт внутриквартальной дороги, подходов к подъездам, отремонтированы входные группы, цоколя и отмостки, а также заменены и отремонтированы окна в подъездах. И работы ещё продолжаются.

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Тэги:  харьков, зона отдыха
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