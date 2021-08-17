Животные в харьковском зоопарке ждут открытия: история от сотрудницы (видео)

Карина Шевченко - работник зоопарка, с 18 лет заботящийся о животных в любимом месте отдыха харьковчан.
Харьковский зоопарк - одно из любимейших мест отдыха горожан. Он, вероятно, каждому из нас знаком с детства. В какой-то степени являясь одним символов его. Это умиротворяющее место общения с природой, которое, как правило, посещают всей семьей. Сюда приходят школьники, студенты, молодые пары и пожилые харьковчане, чтобы посмотреть, пообщаться, подумать, сидя, например, у птичьего пруда. Теперь зоопарк стал еще краше, комфортнее для животных, интереснее для посетителей. Особенно - маленьких.
За всем этим хозяйством, не бросаясь в глаза посетителей, но заботясь о каждом из питомцев, следят люди, любящие свое дело.
Работник зоопарка Карина Шевченко, заботится о животных с 18 лет. Она помнит всех своих подопечных по именам. Радуется за них, так как в новом зоопарке теперь им будет вольготнее, комфортнее, просторнее. Женщина с любовью рассказывает о любимом лакомстве четвероногих - груше, растущей в вольере.
Карина отмечает, что животные чувствуют доброту.
"Если с любовью к ним относятся, они также отвечают вам любовью", - говорит она, - "мы очень скучаем по посетителям и животные тоже".
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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