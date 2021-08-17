17.08.2021 20:48

Животные в харьковском зоопарке ждут открытия: история от сотрудницы (видео)

Карина Шевченко - работник зоопарка, с 18 лет заботящийся о животных в любимом месте отдыха харьковчан.



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Харьковский зоопарк - одно из любимейших мест отдыха горожан. Он, вероятно, каждому из нас знаком с детства. В какой-то степени являясь одним символов его. Это умиротворяющее место общения с природой, которое, как правило, посещают всей семьей. Сюда приходят школьники, студенты, молодые пары и пожилые харьковчане, чтобы посмотреть, пообщаться, подумать, сидя, например, у птичьего пруда. Теперь зоопарк стал еще краше, комфортнее для животных, интереснее для посетителей. Особенно - маленьких.

За всем этим хозяйством, не бросаясь в глаза посетителей, но заботясь о каждом из питомцев, следят люди, любящие свое дело.

Работник зоопарка Карина Шевченко, заботится о животных с 18 лет. Она помнит всех своих подопечных по именам. Радуется за них, так как в новом зоопарке теперь им будет вольготнее, комфортнее, просторнее. Женщина с любовью рассказывает о любимом лакомстве четвероногих - груше, растущей в вольере.

Карина отмечает, что животные чувствуют доброту.

"Если с любовью к ним относятся, они также отвечают вам любовью", - говорит она, - "мы очень скучаем по посетителям и животные тоже".