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17.08.2021  21:25   

В Харькове открылся многоуровневый паркинг на Рымарской

Паркинг в Харькове построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, паркинг  рассчитан на 200 мест внутри и 70 снаружи. Будет работать круглосуточно по тарифу 5 гривен в час.
 
Парковочные места будут заполнены теми, кто приезжает в центр города для работы или приятных прогулок. А сверхсовременный внешний вид паркинга очень даже хорошо вписался в историческую часть Харькова. 
 
Паркинг построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов. На всех этажах установлено видеонаблюдение, которое автоматически показывает на въезде, где есть свободные паркоместа. При этом на каждом этаже — специальные места для людей с инвалидностью. С верхнего уровня открывается прекрасный вид на город — хоть приезжай сюда специально посмотреть. 

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Тэги:  паркинг, рымарская, харьков
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