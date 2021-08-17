17.08.2021 21:25

В Харькове открылся многоуровневый паркинг на Рымарской

Паркинг в Харькове построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , паркинг рассчитан на 200 мест внутри и 70 снаружи. Будет работать круглосуточно по тарифу 5 гривен в час.

Парковочные места будут заполнены теми, кто приезжает в центр города для работы или приятных прогулок. А сверхсовременный внешний вид паркинга очень даже хорошо вписался в историческую часть Харькова.

Паркинг построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов. На всех этажах установлено видеонаблюдение, которое автоматически показывает на въезде, где есть свободные паркоместа. При этом на каждом этаже — специальные места для людей с инвалидностью. С верхнего уровня открывается прекрасный вид на город — хоть приезжай сюда специально посмотреть.

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