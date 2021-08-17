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17.08.2021  16:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 августа

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове

18 августа, в среду, территория Харьковской области будет находиться в теплом секторе атлантического циклона Luciano, центр которого расположится над Балтийским морем и Швецией. Ожидается жаркая погода, вечером по области пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +25°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +36°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +30°...+24°C (ощущается как +33°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Внимание! 18 - 19 августа в лесах области будет преобладать чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики не прогнозируют серьезные изменения космической погоды. Показатели активности Солнца также фактически не изменились за последние сутки, магнитосфера находится в стабильном состоянии. Магнитные бури не произойдут.

Народные приметы. В этот день почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался.

На закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.

В старину в этот день определяли погоду на декабрь: "Каков Евстигней - таков и декабрь".

 

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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