18.08.2021 07:00

18 августа – день, когда призывали дождь

18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.

В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу – свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах – чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком).

Еще в этот день устраивали сбор «житной матки»: девушки шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебли с наибольшим числом колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет. Колоски хранились рядом с образами. Житной маткой очень дорожили, ведь, по поверью, она могла помочь три раза, после чего сила из нее уходила. При посеве зёрна с житной матки первыми бросались в землю ради богатого урожая.

А на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко – это предвещало солнечный день, если близко – ждали дождя.

Также в этот день...

В 1743 году Джек Бротон, чемпион Англии по боксу, сформулировал правила боксерских поединков.

1750 – родился Антонио Сальери, австрийский композитор итальянского происхождения. В нашей лесополосе каждая собака знает, кто отравил Моцарта... При этом факт отравления Вольфганга Амадея именно Сальери ничем не подтвержден, в отличие от исторически зафиксированных сведений, что Антонио был весьма успешным композитором и педагогом, а среди его учеников оказались сразу Бетховен, Шуберт и Лист.

1830 – родился Франц Иосиф I, император Австрийской империи (с 1848) и король Венгрии (с 1867), начавший первую мировую войну.

1868 – французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент – гелий.

1883 – в Харькове открыта «вторая очередь» городской конки. Началось движение от Харьковского реального училища (пл. Феербаха, Академия железнодорожного транспорта) до Конной площади (пл. Восстания).

1900 – появилось слово телевидение. Его придумал и ввел в научный обиход русский инженер Константин Дмитриевич Перский. Он скрестил два слова из разных языков: часть «теле» из греческого языка, часть «видение» – из французского.

1904 – родился Макс Фактор (настоящее имя настоящее имя Максимилиан Факторович), американский парфюмер польского происхождения, основатель косметической компании «Макс Фактор».

1913 – в одном из казино Монте-Карло произошел рекордный случай – шарик рулетки выпадал на черное 26 раз подряд.

1933 – родился Роман Полански, франко-польско-американский кинорежиссер и актер. Уже в 14 лет Роман играл на сцене, потом снимался в фильмах Анджея Вайды. После окончания режиссерского факультета в Лодзи он снял несколько короткометражных фильмов, принесших ему награды, а после первого полнометражного фильма «Нож в воде» (1961) к нему пришла международная слава. Покинув в 1962 Польшу, Полански снимает фильмы в Великобритании и США, где в 1969 была зверски убита бандой Мэнсона его вторая жена, киноактриса Шэрон Тэйт. В 1977 режиссеру было предъявлено обвинение в незаконном сожительстве с малолеткой, что вынудило его покинуть Америку и обосноваться во Франции, где он продолжает ставить новые фильмы.

1937 – на свет появился Роберт (на самом деле – Чарльз) Редфорд, американский киноактер и кинорежиссер. Он проделал огромный по времени творческий путь и в старости продолжает выбивать слезу из домохозяек и вызывать придыхание у студенток, например, в фильме «Шпионские игры».

1938 – родился эстрадный певец Вадим Мулерманю (ум. 2018). Первый исполнитель песен «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом», «Гуцулочка», «Приснилось мне».

1945 – родился Владимир Мигуля, советский композитор, пианист, вокалист. Написал знаковые песни своего времени – «Трава у дома», «Каскадеры».

1950 – четырехмесячный котенок, следуя за группой альпинистов, взобрался на гору Маттерхорн (Альпы) высотой 4477 м.

1952 – день рождения Патрика Суэйзи (умер от рака 14 сентября 2009 года). Достаточно назвать 3 фильма: «На гребне волны», «Призрак» и «Грязные танцы», чтобы снова выбить слезу из домохозяек… ну и так далее.

1957 – родилась Кароль Буке, французская актриса («Немо», «Бинго Бонго»), лицо духов «Шанель».

1958 – в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита».

1962 – Ринго Старр впервые выступил как ударник группы «Битлз».

1966 – произведено первое фотографирование лунной поверхности с американской селеноцентрической орбиты – «Лунар орбитер-1».

1966 – родился Борис Крюк, ведущий телеигры «Что? Где? Когда?».

1969 – родился Кристиан Слейтер, американский актер, с одинаковой легкостью игравший в любом жанре. Готический детектив «Имя розы», нон-стоп боевик «Сломанная стрела», классика «Интервью с вампиром», хардкор-чернуха «Очень плохие дела»… снимался у Копполы и Тарантино… Кстати, на самом деле многостаночника зовут Кристиан Майкл Леонард Хоукинс. Попробовал себя и как режиссер, сняв короткометражный фильм «Музей любви».

1969 – родился Эдвард Нортон, американский актер. В его актерской обойме – «Бойцовский клуб», «Американская история Х», «Народ против Ларри Флинта», «Счет» и так далее. Примерил на себя зеленую шкуру Халка.

1977 – в Мемфисе прошли похороны Элвиса Пресли. В последний путь певца провожали 75 тысяч поклонников.

1983 – родился Mika (настоящее имя Майкл Холбрук Пенниман), британский музыкальный исполнитель ливанского происхождения.

1991 – Михаил Горбачев был взят под домашний арест в Крыму. Как выяснилось, ненадолго. Но эра СССР закончилась навсегда.

1992 – учрежден Почетный знак отличия Президента Украины, первая награда независимой Украины (с 1996 – орден «За заслуги»).

2006 – в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.

Именины отмечают: Викентий, Дарья, Евдокия (Авдотья), Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.