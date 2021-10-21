21.10.2021 16:49 Дмитрий Колоней

Продумано до мелочей: в Харькове улучшают качество автомобильной инфраструктуры (фото)

В Харькове, в котором поместились тысячи километров дорог, каждый найдет свое место, но не менее важно, чтобы качество этих дорог было высоким.



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Как сообщает РЕДПОСТ , за последний год харьковчане заметили не только улучшение основных дорог города, но и внутриквартальных. В Харькове появились новое покрытие на дорогах, умные перекрестки, плитки Брайля на переходах. Внутриквартальные дороги также были отремонтированы.

Так, в Харькове в 2021 году было капитально отремонтировано дорог общей площадью 76909.16 кв.м, текущий ремонт – на площади 253.231 тыс кв.м.

Во дворах жилых домов к работам подходят комплексно – ремонтируют также подходы к подъездам и тротуары. Там, где необходимо, вносят корректировку в организацию парковочных мест. В этом году капитально отремонтировали 246336.84 кв.м полотна, текущий ремонт – 20.072 тыс кв.м.

«Работы развернуты во всех районах города. У нас нет приоритета – центральный район или не центральный. Такого понятия не должно существовать», - отметил Игорь Терехов.

Чтобы новые дороги как можно дольше служили горожанам, в Харькове позаботились и о контроле их качества – от физического состояния до материалов, использовавшихся при строительстве. В сентябре в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им. засл. проф. Н. С. Бокариуса при содействии городской власти открылась лаборатория по исследованию асфальтобетонных смесей и дорожных покрытий. Как отметил на открытии лаборатории руководитель города Игорь Терехов, город очень заинтересован в улучшении качества дорог, поэтому оказал институту необходимую помощь.

«Мы выделяем деньги, подрядчик кладет асфальт, а потом через год-полтора как будто дороги и не было. Ну как такое может быть? Нам нужно четко понимать, какой подрядчик добросовестный, а какой - нет. Какое сырье они используют? Насколько качество асфальта отвечает строительным нормам? Мы не можем тратить деньги на одни и те же дороги, постоянно их ремонтируя. Эта лаборатория жизненно необходима, и не только для Харькова. Думаю, из других городов тоже будут заказывать экспертизы», - подчеркнул Игорь Терехов.

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Кроме нового дорожного покрытия, в городе думают и о безопасности дорожного движения. Например, на проспекте Людвига Свободы в районе дома № 37 появился противоударный островок безопасности. Это первый подобный островок в городе, такие же будут устанавливать на других автомагистралях.

Современная модульная конструкция островка является защитным элементом для остановки пешеходов при переходе проезжей части. Она состоит из защитного рефьюджа и инклюзивной плиты со всесезонным противоскользящим покрытием.

Эти элементы оборудованы противотаранными боллардами (столбами), которые являются также дополнительным элементом световой сигнализации, поскольку дублируют сигналы светофора. Кроме того, островок безопасности оборудован специальными тактильными элементами и звуковыми индикаторами специально для людей с ограниченными возможностями.

Харьков, как положено мегаполису, ежедневно решает множество вопросов, связанных с транспортными потоками. Как и где правильно организовать паркинги — одинаково ломают голову и в Харькове, и в Париже, и в Лондоне. Один из важных ответов уже найден. В августе в Харькове на улице Рымарской открыли многоуровневый паркинг.

В семиэтажном здании обустроено 200 парковочных мест, а на прилегающей территории - еще 70. На первом уровне организован отсек для владельцев автомобилей маломобильных групп населения с отдельным выездом наружу.

Многоуровневый паркинг построен с использованием самых надежных технологий и устойчивых материалов. На всех этажах установлено видеонаблюдение, которое автоматически показывает на въезде, где есть свободные паркоместа. При этом на каждом этаже — специальные места для людей с инвалидностью. Паркинг на Рымарской - это только премьера. Скоро город ожидает продолжение.

«Это будущее, которое ждет Харьков. Это первая парковка и далеко не последняя. Наша основная задача: разгрузить город», — говорит глава Харькова.

А в недавнем времени урбанисты и вовсе предложили построить Суперперекресток на Героев труда . Идея “Суперперекрестка” заключается в том, чтобы вынести пешеходную часть улицы в надземную кольцевую конструкцию. Огромное кольцо над дорогой будет иметь вид оживленной пешеходной улицы с торговыми точками, зонами отдыха.