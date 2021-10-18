18.10.2021 16:20 Виталий Хиневич

Как развивают транспортную инфраструктуру в Харькове

Одним из приоритетных направлений в работе руководства Харькова всегда было и остается развитие транспортной инфраструктуры города. За последние несколько лет в этой сфере произошли масштабные преобразования. Открываются новые маршруты, создаются удобные современные транспортные развязки, обновляется подвижной состав метро, автобусного и троллейбусного парков.



Как развивают транспортную инфраструктуру в Харькове



Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Так, в сентябре 2021 года в городе начали курсировать новые турецкие автобусы Karsan. Их запустили на маршруты, брошенные перевозчиками в период локдауна из-за неприбыльности.

Муниципальные 8-метровые автобусы запустили по расписанию частных маршруток, которые курсировали там ранее.

На сегодняшний день турецкие автобусы «Карсан» обслуживают маршруты №59э, 64э, 82э и 89э, 17э, 217э, 245э и 272э.

Харьковчане уже успели оценить новшество и отмечают, что стало намного удобнее и комфортнее добираться на работу и домой. У пассажиров появилась возможность оплатить проезд как с помощью E-ticket (валидаторы установлены на обоих входах), так и наличными. Стоимость проезда осталась прежней, от 8 до 10 гривен, в зависимости от маршрута.

А двумя месяцами ранее на Роганский жилмассив запустили новые троллейбусные маршруты №51 и 52. Это современные троллейбусы с автономным ходом, которыми сейчас с удовольствием пользуются жители улиц Зубарева и Грицевца. В Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета отмечают, ранее от жителей этих микрорайонов получали бесконечное количество жалоб о работе частных перевозчиков. Перевозчики не справлялись со своими обязанностями: были большие интервалы движения, также возникали претензии к чистоте и безопасности этих автобусов. Теперь все это в прошлом. Новый транспорт также сейчас курсирует в микрорайоне «Горизонт» и поселке Жуковского.

Напомним, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута они проходят с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусах установлены кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».

Совсем недавно в Харькове презентовали швейцарский трамвай Stadler. Пока в город поступил один трамвай, он полностью отключен от электроники, для того чтобы в Харькове провели запуск, настройку, эксплуатационные испытания и дальнейшую обкатку. После проведения всех исследований и выявления плюсов и минусов этого трамвая, будет рассматриваться вопрос о покупке подвижного состава у швейцарской компании Stadler. Всего для обновления всего подвижного состава необходимо примерно 100-150 трамваев.

Также на базе «Экополис ХТЗ», по инициативе руководителя города Игоря Терехова, откроют собственное производство трамваев. Игорь Терехов уверен, что данный проект решит проблему с этим видом общественного электротранспорта в Харькове.

- Покупать новые трамваи очень дорого, особенно те, которые выпускаются за границей. И сейчас на базе «Экополиса ХТЗ» организовывается предприятие по выпуску харьковского трамвая. При этом обязанностью городской власти будет купить их. Этот рынок в Украине – колоссальный, потребность в недорогих трамваях очень большая. Но Харьков получит их первым, а потом уже эти трамваи закупят и другие города, - отметил Игорь Терехов.

Он также подчеркнул, что Харьков всегда был одним из крупнейших машиностроительных центров:

- Для нас очень важно, чтобы Харьков преумножил свое производство, чтобы открывались рабочие места, создавались новые производства. У нас есть определенные наработки, и мы сегодня очень четко и планомерно воплощаем их в жизнь. Прежде всего, это создание производства крупной узловой сборки автобусов. Вы видели, что в городе появился наш коммунальный транспорт. Каждые 2 недели мы получаем новую партию, и запускаем на маршруты. Причем я дал поручение выставлять новые автобусы на те маршруты, которые бросили частные перевозчики. Туда, где люди совершенно не могут добраться ни на работу, ни с работы домой. Мы хотим, чтобы этот автобус, который сегодня уже появился в городе Харькове, с крупной узловой сборкой, собирался на одном из наших коммунальных предприятий. Такие договоренности на сегодня достигнуты. К концу года будем выстраивать это производство. Следующий проект, это харьковский трамвай. Под их производство будет выделено 56 Га земли, построено два завода… Для нас это принципиальны момент. На каждом заводе будет работать по 2000 человек. Там будут выпускать не только трамваи, но и поезда для метрополитена и железнодорожные поезда. Это среднесрочная перспектива. Потому что каждый такой завод строится в течение 9 месяцев. Мы хотим, чтобы Харьков вернул былую славу крупнейшего машиностроительного центра Украины.

Напомним, в реализации уникальных социальных проектов Харьков выступает инновационной площадкой для других городов Украины.