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18.10.2021  15:55   Александра Жук

В Харькове решили бороться с автохулиганами необычным способом

В Харькове на площади Свободы решили бороться с недобросовестными автолюбителями необычным способом.

Передвижные клумбы на площади Свободы в Харькове
 
Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков, по распоряжению руководителя города Игоря Терехова на площади Свободы были установлены 8 передвижных ваз с деревьями.
 
В проекте планирует установить 33 вазы с собственным микроклиматом. Все они будут выставлены в определенной композиции.
 
Передвижные клумбы на площади Свободы в Харькове
 
По словам Алексея Комякова, данная мера была вынужденной. На площади участились случаи гонок и дрифта автомобилей, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье харьковчан.
 
Передвижные клумбы на площади Свободы в Харькове
 
В зимнее время вазы останутся на своих местах, однако воду уберут.  На данном этапе соседями "уксусных деревьев" являются хризантемы, а в последствии будут высаживаться сезонные цветы.
 
Передвижные клумбы на площади Свободы в Харькове
 
В случае концертов и массовых мероприятий передвижные вазы будут смещены по периметру площади.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал про "автогонщика", который на площади Конституции создавал для автолюбителей аварийные ситуации.
 
Тэги:  харьков, дрифт, клумбы
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