18.10.2021 15:55 Александра Жук

В Харькове решили бороться с автохулиганами необычным способом

В Харькове на площади Свободы решили бороться с недобросовестными автолюбителями необычным способом.

Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков, по распоряжению руководителя города Игоря Терехова на площади Свободы были установлены 8 передвижных ваз с деревьями.

В проекте планирует установить 33 вазы с собственным микроклиматом. Все они будут выставлены в определенной композиции.

По словам Алексея Комякова, данная мера была вынужденной. На площади участились случаи гонок и дрифта автомобилей, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье харьковчан.

В зимнее время вазы останутся на своих местах, однако воду уберут. На данном этапе соседями "уксусных деревьев" являются хризантемы, а в последствии будут высаживаться сезонные цветы.

В случае концертов и массовых мероприятий передвижные вазы будут смещены по периметру площади.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал про "автогонщика", который на площади Конституции создавал для автолюбителей аварийные ситуации