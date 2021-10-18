18.10.2021 15:55 Александра Жук
В Харькове решили бороться с автохулиганами необычным способом
В Харькове на площади Свободы решили бороться с недобросовестными автолюбителями необычным способом.
Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ
пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой" Алексей Комяков, по распоряжению руководителя города Игоря Терехова на площади Свободы были установлены 8 передвижных ваз с деревьями.
В проекте планирует установить 33 вазы с собственным микроклиматом. Все они будут выставлены в определенной композиции.
По словам Алексея Комякова, данная мера была вынужденной. На площади участились случаи гонок и дрифта автомобилей, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье харьковчан.
В зимнее время вазы останутся на своих местах, однако воду уберут. На данном этапе соседями "уксусных деревьев" являются хризантемы, а в последствии будут высаживаться сезонные цветы.
В случае концертов и массовых мероприятий передвижные вазы будут смещены по периметру площади.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал про "автогонщика", который на площади Конституции создавал для автолюбителей аварийные ситуации
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