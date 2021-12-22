    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове трамвай сошел с рельс и влетел в дерево, есть пострадавшие
22.12.2021  10:35   Евгений Клочко

В Харькове трамвай сошел с рельс и влетел в дерево, есть пострадавшие

ДТП произошло на площади Защитников Украины напротив Конного рынка.

ДТП Харьков: Трамвай сошел с рельс в влетел в дерево на Конном рынке
 
Первыми о происшествии сообщили харьковские телеграмм-каналы. Сообщается, что трамвай сошел с рельс, снес ограждение и боком въехал в дерево. На опубликованных кадрах видно, на вагон после удара деформировало.
 
Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета предварительно у одной из пассажирок перелом ребер, она доставлена в больницу. О других пострадавших не сообщается.
 
Причины схода трамвая с рельс на данный момент выясняются.
 
Тэги:  трамвай, дрифт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 1

Оставить комментарий

дрифкат // 2021-12-22 13:48:13 // Ответить
гиперлупзалуп трамвай мчится терепидар шлюх чавакова вгандель к лысому летел так тявкал про дривкары журнашлюхи позабыли совпадение и факт

 

Материалы по теме

 
18.12 Дороги и транспорт Харьковчане заметили на улицах города необычный трамвай 02.12 Дороги и транспорт В Харькове перекроют популярный перекресток: как будут ходить трамваи и троллейбусы 16.11 Криминал и происшествия Стало известно имя студентки, которая попала под трамвай в Харькове и скончалась
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 