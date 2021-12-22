22.12.2021 10:35 Евгений Клочко

В Харькове трамвай сошел с рельс и влетел в дерево, есть пострадавшие

ДТП произошло на площади Защитников Украины напротив Конного рынка.

Первыми о происшествии сообщили харьковские телеграмм-каналы. Сообщается, что трамвай сошел с рельс, снес ограждение и боком въехал в дерево. На опубликованных кадрах видно, на вагон после удара деформировало.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета предварительно у одной из пассажирок перелом ребер, она доставлена в больницу. О других пострадавших не сообщается.

Причины схода трамвая с рельс на данный момент выясняются.