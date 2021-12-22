В Харькове трамвай сошел с рельс и влетел в дерево, есть пострадавшие

ДТП произошло на площади Защитников Украины напротив Конного рынка.
Комментариев: 1
дрифкат
// 2021-12-22 13:48:13
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Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Холодно, облачно, без существенных осадков. На дорогах и тротуарах будет гололед.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
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