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18.10.2021  15:44   Дмитрий Колоней

Триумфы после полосы поражений: "Харьковские Соколы" набирают обороты (видео)

На выходных харьковские баскетболисты одержали две победы.

Баскетболисты "Харьковских Соколов" обыграли "Химик" и "Одессу". Спорт Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт БК "Харьковские Соколы", эти выходные стали для первостоличной команды триумфальными. Баскеболисты в домшних матчах обыграли "Химик" и "Одессу".
 
На выходных в харьковском "Локомотиве" состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской Суперлиги.
 
В первом домашнем поединке "Соколы" принимали БК "Химик".
 
Харьковчане с самого начала пытались перехватить инициативу в игре. У Харьковчан была лучше реализация, они больше перехватывали и меньше теряли. В результате харьковчане все же минимально вырвались вперед - 18:15.
 
После перерыва у гостей, по-прежнему не ладилась игра, а харьковчане  продолжали увеличивать преимущество. Итогом встречи стала победа первостоличной команды - 79:52 (18:15, 17:7, 20:12, 24:18).
 
 
Не менее успешной была игра харьковчан и против "Одессы".
 
Команда Валерия Плеханова выиграла три из четырех четвертей благодаря удачной игре на подборах, особенно на чужом щите, а также стабильному попаданию в корзину бросков со всех дистанций. Завершился матч с преимуществом хозяев паркета в 11 очков - 79:68 (26:21, 14:14, 18:16, 21:17).
 
 
Эта победа стала для "Соколов" третьей подряд и четвертой в текущем сезоне.
 
 
Похоже, что серьезно обновленная команда харьковчан начинает сыгрываться под началом опытного тренера.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что у харьковской команды большие проблемы как с играющим составом, который ныне резко обновился, так и с тренерами. За прошлый сезон у клуба сменилось три наставника.  "Харьковские Соколы" пригласили одного из лучших отечественных специалистов - Валерия Плеханова. Который и продолжает работать с харьковчанами. Ранее, на старте прошедшего сезона, команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас.
 

 

Тэги:  харьков, баскетбол, харьковские соколы, спорт, победа, химик, одесса
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