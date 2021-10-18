Триумфы после полосы поражений: "Харьковские Соколы" набирают обороты (видео)

18.10.2021 15:44 Дмитрий Колоней

На выходных харьковские баскетболисты одержали две победы.

На выходных в харьковском "Локомотиве" состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

Харьковчане с самого начала пытались перехватить инициативу в игре. У Харьковчан была лучше реализация, они больше перехватывали и меньше теряли. В результате харьковчане все же минимально вырвались вперед - 18:15.

После перерыва у гостей, по-прежнему не ладилась игра, а харьковчане продолжали увеличивать преимущество. Итогом встречи стала победа первостоличной команды - 79:52 (18:15, 17:7, 20:12, 24:18).

Не менее успешной была игра харьковчан и против "Одессы".

Команда Валерия Плеханова выиграла три из четырех четвертей благодаря удачной игре на подборах, особенно на чужом щите, а также стабильному попаданию в корзину бросков со всех дистанций. Завершился матч с преимуществом хозяев паркета в 11 очков - 79:68 (26:21, 14:14, 18:16, 21:17).

Эта победа стала для "Соколов" третьей подряд и четвертой в текущем сезоне.

Похоже, что серьезно обновленная команда харьковчан начинает сыгрываться под началом опытного тренера.