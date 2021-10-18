Триумфы после полосы поражений: "Харьковские Соколы" набирают обороты (видео)
На выходных харьковские баскетболисты одержали две победы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт БК "Харьковские Соколы", эти выходные стали для первостоличной команды триумфальными. Баскеболисты в домшних матчах обыграли "Химик" и "Одессу".
На выходных в харьковском "Локомотиве" состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской Суперлиги.
В первом домашнем поединке "Соколы" принимали БК "Химик".
Харьковчане с самого начала пытались перехватить инициативу в игре. У Харьковчан была лучше реализация, они больше перехватывали и меньше теряли. В результате харьковчане все же минимально вырвались вперед - 18:15.
После перерыва у гостей, по-прежнему не ладилась игра, а харьковчане продолжали увеличивать преимущество. Итогом встречи стала победа первостоличной команды - 79:52 (18:15, 17:7, 20:12, 24:18).
Команда Валерия Плеханова выиграла три из четырех четвертей благодаря удачной игре на подборах, особенно на чужом щите, а также стабильному попаданию в корзину бросков со всех дистанций. Завершился матч с преимуществом хозяев паркета в 11 очков - 79:68 (26:21, 14:14, 18:16, 21:17).
Эта победа стала для "Соколов" третьей подряд и четвертой в текущем сезоне.
Похоже, что серьезно обновленная команда харьковчан начинает сыгрываться под началом опытного тренера.
Напомним, ранее мы писали о том, что у харьковской команды большие проблемы как с играющим составом, который ныне резко обновился, так и с тренерами. За прошлый сезон у клуба сменилось три наставника. "Харьковские Соколы" пригласили одного из лучших отечественных специалистов - Валерия Плеханова. Который и продолжает работать с харьковчанами. Ранее, на старте прошедшего сезона, команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас.