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12.05.2021  14:19   

Баскетбол. "Харьковские соколы" меняют второго тренера за сезон

Литовскому наставнику Ринатасу Курилионокасу не удалось вывести первостоличную команду в плей-офф.

Главный тренер "Харьковских Соколов" Ринатас Курилионокас после последнего матча с "Черкасскими Мавпами" (73:80), который состоялся 9 мая, объявил о том, что оставляет занимаемую должность.
 
32-летний литовец возглавил команду в январе этого года, однако под его руководством "Соколы" победили лишь в пяти матчах из 25 и не вышли в плей-офф Суперлиги.
 
Харьковчане завершили регулярный чемпионат на девятом месте, обойдя лишь две команды по итогам сезона — "Одессу" и "Николаев".
 
Сезон Суперлиги 2020/21 стал лишь вторым для "Харьковских Соколов" в элитном дивизионе.
 
На старте нынешнего чемпионата команду возглавлял Олег Манойленко.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
 
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