17.02.2022 12:48 Евгений Клочко

«Харьковские Соколы» победой завершили регулярный чемпионат

В домашней встрече харьковчане был обыгран «Прометей» со счетом 98:73.

Встреча состоялась 16 февраля 2022 года в рамках регулярного розыгрыша украинской Суперлиги по баскетболу. Аналитики букмекерской компании Leon считали «Прометей» явным фаворитом противостояния, оценивая их шансы на победу коэффициентом 1,5. Ознакомиться со списком фрибетов БК Leon можно на сайте «Рейтинг Букмекеров»

«Прометей» является флагманом украинского баскетбола, в этом сезоне успешно выступая на европейской арене. Клуб из днепропетровской области без идет без поражений в Лиге чемпионов, а во внутреннем первенстве смог одержать 25 побед в 25-ти матчах.

Однако на характере этого матча сыграл тот факт, что «Прометей» уже давно обеспечил себе первое место в итоговой таблице. Команда прибыла в Харьков в не самом сильном составе, дав шанс проявить себя резервным баскетболистам.

В первой четверти команды продемонстрировали равную игру. Однако дальше «Харьковские Соколы» начали уходить в отрыв. На большой перерыв команды уходили с разницей 10 очков в пользу харьковчан.

Вторая половина матча также прошла с преимуществом хозяев, которые смогли одержать итоговую победу со счетом 98:74. «Харьковские Соколы» смогли закончить регулярный чемпионат на пятом месте, одержав 17 побед при 12-ти поражениях. Теперь клуб из Харькова ожидает плей-офф, где соперником станет баскетбольный клуб «Днепр».