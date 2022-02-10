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10.02.2022  11:49   Евгений Клочко

«Харьковские Соколы» смогли завершить неудачную серию

Харьковчане одержали домашнюю победу над «Запорожьем» со счетом 79:74.

«Харьковские Соколы» смогли завершить неудачную серию
 
В регулярном розыгрыше украинской Суперлиги по баскетболу осталось провести несколько матчей, после чего команды начнут свой путь по сетке плей-офф. «Харьковские Соколы» 11 февраля 2022 года проведут выездную встречу с «Тернополем». Аналитики букмекерской компании BetBoom оценивают шансы гостей на успех коэффициентом 2,38. Обзор официального сайта БетБум можно найти на портале «Рейтинг Букмекеров».
 
«Харьковские Соколы» провели в новом году 5 игр. Команда смогла выйти в четвертьфинал кубка Украины, переиграв «Химик» со счетом 78:64. Затем была одержана победа в рамках чемпионата над «Черкасскими Мавпами» 90:75.
 
Однако в течение следующей недели харьковские баскетболисты продемонстрировали неудачную серию из трех матчей. В ее рамках были зафиксированы поражения от «Будівельник», «Николаев» и «Кривбасс». В оправдание можно сказать то, что «Харьковские Соколы» провели две встречи подряд на выезде за 2 дня.
 
7 февраля наконец-то удалось прервать неудачную серию. В домашней игре был повержен баскетбольный клуб «Запорожье» со счетом 79:74. Теперь «Харьковские Соколы» располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы украинской Суперлиги, имея в своем активе 16 побед и 11 поражений.
 
В регулярном розыгрыше команде осталось провести два матча. 11 февраля 2022 года «Харьковские Соколы» отправятся на выезд к «Тернополю», а 16 февраля дома сыграют против «Прометея».
 
Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
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