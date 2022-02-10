10.02.2022 11:55 Виталий Хиневич

В Харькове ранее судимый мужчина "заминировал" собственное жилье

Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 8 февраля около 23:40 в полицию обратился неизвестный и сообщил, что в общежитии по улице Библика заложен тротил.

Правоохранители оперативно разыскали псевдоминера. Им оказался житель Индустриального района, ранее неоднократно судимый, в том числе и за аналогичное правонарушение. Мужчина находился на испытательном сроке до апреля 2022 года по делу о "минировании" здания.

Следователи открыли уголовное производство согласно части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан, ему может грозить лишение свободы сроком до 8 лет.