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10.02.2022  11:55   Виталий Хиневич

В Харькове ранее судимый мужчина "заминировал" собственное жилье

Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Минирование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 8 февраля около 23:40 в полицию обратился неизвестный и сообщил, что в общежитии по улице Библика заложен тротил.
 
Правоохранители оперативно разыскали псевдоминера. Им оказался житель Индустриального района, ранее неоднократно судимый, в том числе и за аналогичное правонарушение. Мужчина находился на испытательном сроке до апреля 2022 года по делу о "минировании" здания.
 
 
Следователи открыли уголовное производство согласно части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан, ему может грозить лишение свободы сроком до 8 лет.
 
Напомним, в Харькове задержали анонима, рассылавшего сообщения о минированиях.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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