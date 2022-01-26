26.01.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Под Харьковом поймали женщину, которая ложно заминировала школу (фото)

Взрывотехники ночью проверили все школы в пригороде Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , 26 января 2022 года в 02:55 на линию «102» поступила информация о том, что в одной из школ Чугуева заложена бомба. Полицейские-взрывотехники осмотрели все учебные заведения города и не обнаружили взрывчатки.

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По номеру мобильного телефона, с которого поступил звонок, полицейские установили личность гражданки, сообщившей о ложном минировании. Ею оказалась 43-летняя жительница Краснокутского района Харьковской области. Когда ее обнаружили, женщина была явно пьяна.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Теперь поступок в хмельном угаре может стоить женщине, которой ныне сообщили о подозрении, тюремныйм сроком от 4 до 8 лет.