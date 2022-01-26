    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом поймали женщину, которая ложно заминировала школу (фото)
26.01.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Под Харьковом поймали женщину, которая ложно заминировала школу (фото)

Взрывотехники ночью проверили все школы в пригороде Харькова.

Криминал Харьковщина: Поймана пьяная жительница Краснокутского района, заминировавшая школу в Чугуеве
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 26 января 2022 года в 02:55 на линию «102» поступила информация о том, что в одной из школ Чугуева заложена бомба. Полицейские-взрывотехники осмотрели все учебные заведения города и не обнаружили взрывчатки.
 
 
По номеру мобильного телефона, с которого поступил звонок, полицейские установили личность гражданки, сообщившей о ложном минировании. Ею оказалась 43-летняя жительница Краснокутского района Харьковской области. Когда ее обнаружили, женщина была явно пьяна.
 
Криминал Харьковщина: Поймана пьяная жительница Краснокутского района, заминировавшая школу в Чугуеве
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 
Теперь поступок в хмельном угаре может стоить женщине, которой ныне сообщили о подозрении, тюремныйм сроком от 4 до 8 лет.
 
Наопним, ранее мы писали о том, что в Харькове задержали «минера» вокзала.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, взрывчатка, харьков, чугуев, краснокутск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.01 Криминал и происшествия В Харькове сообщили о минировании еще одной школы (видео) 20.01 Образование Несмотря на "минирование" всех школ Харькова, занятия продолжаются - мэрия 20.01 Криминал и происшествия В Харькове поступило сообщение о минировании всех школ города
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 