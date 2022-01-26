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26.01.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Коронавирус: как обезопасить ребенка - советы специалистов

В Украине заболело почти четверть миллиона детей.

Коронавирус: Как обезопасить ребенка советуют специалистов
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Коронавирус_инфо", все больше детей болеют COVID-19. По состоянию на 26 января, за все время пандемии в Украине заболело 243 448 детей. От 12-13 лет можно вакцинироваться с согласия родителей, а с 14-17 лет – на основании собственного решения о вакцинации.
 
 

Возрастная группа, где больше всего обнаружено случаев COVID-19:

  1. 10-14 лет – более 40% случаев заболевания;
  2. 15-17 лет – 26% случаев заболевания.

Что необходимо предпринять?  

  1. Сделать прививку от коронавируса
  2. Желательно, чтобы ребенок был привит Comirnaty от Pfizer/BioNTec
  3. Привики должны проводить по схеме – 2 дозы по 0,3 мл с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.
  4. Напоминать ребенку о правилах карантина
  5. Научить детей правильно мыть руки
  6. Рассказать, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания
  7. Объяснить, почему важно носить маску правильно
  8. Попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах.

Напомним, ранее мы писали о мнении специалистов, почему люди с симптомами COVID не идут на тест.

Тэги:  коронавирус, дети, харьков, украина, советы, вакцинация
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