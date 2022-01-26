26.01.2022 17:19 Дмитрий Колоней
Коронавирус: как обезопасить ребенка - советы специалистов
В Украине заболело почти четверть миллиона детей.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на "Коронавирус_инфо", все больше детей болеют COVID-19. По состоянию на 26 января, за все время пандемии в Украине заболело 243 448 детей. От 12-13 лет можно вакцинироваться с согласия родителей, а с 14-17 лет – на основании собственного решения о вакцинации.
Возрастная группа, где больше всего обнаружено случаев COVID-19:
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10-14 лет – более 40% случаев заболевания;
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15-17 лет – 26% случаев заболевания.
Что необходимо предпринять?
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Сделать прививку от коронавируса
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Желательно, чтобы ребенок был привит Comirnaty от Pfizer/BioNTec
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Привики должны проводить по схеме – 2 дозы по 0,3 мл с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток.
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Напоминать ребенку о правилах карантина
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Научить детей правильно мыть руки
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Рассказать, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания
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Объяснить, почему важно носить маску правильно
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Попросите ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.
Напомним, ранее мы писали о мнении специалистов, почему люди с симптомами COVID не идут на тест.
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