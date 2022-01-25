25.01.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Коронавирус: почему люди с симптомами COVID не идут на тест - ответ специалистов

Какая доля людей с симптомами на самом деле проходит тест?



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Королевским колледжем Лондона и городскими больницами Гая и Сент-Томаса было проведено исследование.Каждый день более 4 миллионов участников в Великобритании сообщают о любых симптомах, которые они испытывают, через приложение для исследования, и записывают результаты любых недавних тестов на COVID.

Правила тестирования изменились во время пандемии, но одно правило осталось неизменным: если у вас есть один из трех основных симптомов COVID, перечисленных NHS (лихорадка, постоянный новый кашель или потеря вкуса или запаха), но вы не знаете, есть ли у вас вирус, вам следует пройти ПЦР-тест. И, проанализировав данные исследования, ученые обнаружили, какая доля участников испытывает какие-либо из этих симптомов, а затем проходит тест вскоре после появления их симптомов.

Результаты оказались удивительными. В декабре 2020 года выявилось , что 25% тех, кто сообщил об одном из трех основных симптомов, вскоре после этого не сообщили о результатах ПЦР, предполагая, что они не проходили тестирование. Это было несмотря на то, что в то время было много свободных мощностей для тестирования.

Вооружившись этой информацией, был разослан опрос выборке из 4000 пользователей в Великобритании, у которых были симптомы, но не было теста, чтобы лучше понять, почему они не прошли тестирование. Оказалось, что в основном это объяснялось тремя причинами.

Во-первых, люди с меньшей вероятностью проходили тестирование, если у них был только один из трех симптомов или если их симптомы длились всего один день. Это наводит на мысль, что у людей может быть ошибочное мнение о том, что их болезнь вряд ли будет КОВИДОМ, если их симптомы кратковременны или слабы. Ообнаружилось, что 40% респондентов не смогли определить все три симптома, которые позволяют пройти тест на COVID. Представители старшего поколения меньше знали об этом: 80% респондентов в возрасте 25-34 лет могли идентифицировать все три симптома, но только 25% из тех, кому было 75 лет и старше, могли это сделать. Даже когда люди знали, что им следует пройти тест, оказалось, что они не всегда могли это сделать. Из тех, кто хотел, но не смог его получить, наиболее распространенной причиной было: "Я не знал, куда пойти, чтобы пройти тестирование". Другими распространенными причинами были "Я не смог добраться до места тестирования" и "Я пытался пройти тест, но не смог его пройти".

В совокупности эти результаты демонстрируют, что знания часто являются препятствием для прохождения тестирования на COVID. Люди могут не знать, что их легкая болезнь все еще может быть КОВИДОМ, они могут не осознавать, что их симптомы означают, что они должны пройти тест, и даже если они хотят пройти тест, они могут не знать, как его получить.

Расширение списка симптомов

Эти выводы могут иметь большие последствия. Люди, которые не проходят тестирование, могут продолжать свою повседневную жизнь, невольно заражая людей дома и на работе.

Результаты показывают, что просвещение общественности имеет решающее значение для увеличения числа естируемых. Необходимо приложить усилия, чтобы информировать общественность о том, что даже легкие симптомы могут быть ковидными, научить их, что это за симптомы и как они могут пройти тестирование. Это может помочь нацелить эти сообщения на пожилых людей, которые с меньшей вероятностью узнают, какие симптомы позволяют им пройти тест.

В последнее время раздаются призывы расширить список симптомов, которые позволяют пройти тест на COVID, основываясь на доказательствах того, что при таких вариантах, как омикрон и дельта, у многих инфицированных людей есть симптомы, отличные от основных трех. Хотя этот подход может быть разумным, данные результаты показывают, что потребуются значительные усилия для информирования общественности о любом новом наборе симптомов, чтобы гарантировать, что люди, испытывающие их, действительно пройдут тестирование.