24.01.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Коронавирус: шесть злободневных вопросов об Омикроне - ответы экспертов

Альфа, дельта, омикрон: шесть вопросов, на которые даны ответы вирусологами, поскольку число случаев COVID-19 снова возросло.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedicalXpress, новый подъем заболеваемости коронавирусом во всем мире вызвал Омикронный вариант SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Команда вирусологов и иммунологов из Университета Колорадо в Боулдере ответила на вопросы об Омикроне, которые более всего волнуют людей.

Чем омикрон отличается от предыдущих вариантов?

Существует два ключевых различия между омикроном и предыдущими вариантами вируса SARS-CoV-2, которые появились в конце 2019 года. Ранние данные свидетельствуют о том, что случаи омикрона протекают мягче, чем инфекции, вызванные дельта-вариантом. С другой стороны, omicron гораздо более передаваем, что означает, что он распространяется легче, чем предыдущие варианты. Может сбивать с толку думать об общих последствиях более мягкого вируса, который также гораздо более заразен.

Когда вариант дельты стал доминирующим и вытеснил альфа летом 2021 года, ему удалось это сделать, потому что он был на 40-60% более передающимся. Теперь вариант омикрона еще более передающийся, чем дельта.

Трудно подсчитать, насколько один вариант по своей сути более передающийся, чем другой, потому что поведение людей и процент вакцинации постоянно меняются. Эти факторы, наряду с возможностью передачи, влияют на то, как вирус распространяется в популяции.

По сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2, омикрон содержит 72 мутации по всему своему геному. Некоторые из этих мутаций объясняют сложные новые особенности, которые характеризуют этот вариант. Половина этих изменений связана с белком спайка, критическим поверхностным белком, который позволяет вирусу захватывать и заражать клетки. Это также ключевая особенность вируса, которая распознается иммунной системой человека.

Почему омикрон распространяется так быстро?

Первоначальные исследования показывают, что омикрон более эффективен при размножении в верхних дыхательных путях, включая нос, горло и рот, чем более ранние варианты, что делает его более похожим на вирус обычной простуды. Если данные этих предварительных исследований подтвердятся, это может помочь объяснить высокую трансмиссивность омикрона: вирусы, размножающиеся в верхних дыхательных путях, могут распространяться легче, хотя причины этого до конца не поняты.

Кроме того, омикрон часто способен уклоняться от существующего иммунитета достаточно долго, чтобы запустить инфекцию, вызвать симптомы и передать их следующему человеку. Это объясняет, почему повторные инфекции и прорывные инфекции вакцины, по-видимому, чаще встречаются с омикроном.

Хорошей новостью является то, что вакцинация и ускорители вакцинации, тем не менее, обеспечивают хорошую защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Но, учитывая нынешнее количество случаев, это все еще означает множество болезней, госпитализаций и смертей в ближайшие недели.

Может ли омикрон приблизить людей к коллективному иммунитету?

Коллективный иммунитет возникает, когда достаточное количество людей обладает иммунитетом к вирусу. Это возможно только при соблюдении двух условий. Во-первых, значительная часть населения должна быть вакцинирована или восстановлена от предыдущей инфекции. Во-вторых, вакцинация или предшествующая инфекция должны обеспечивать достаточный иммунитет, чтобы блокировать или замедлять будущие инфекции. Будут ли кампании вакцинации в сочетании с широко распространенной инфекцией омикроном достаточными для обеспечения иммунитета стада?

Три проблемы осложняют надежду на достижение долгосрочного коллективного иммунитета после омикрона:

Во-первых, иммунитет естественным образом ослабевает с течением времени, независимо от того, вызван ли он вакциной или предшествующей инфекцией. Пока не ясно, как долго после заражения или вакцинации сохраняется иммунитет к этому вирусу, поскольку SARS-CoV-2 заражает людей всего два года. В конечном счете, контролируемые исследования смогут это определить. Во-вторых, дети в возрасте до пяти лет еще не имеют права на вакцинацию против COVID-19, и каждый день рождаются новые восприимчивые дети. Таким образом, до тех пор, пока все возрастные группы не получат право на вакцинацию, у детей, скорее всего, будет продолжаться передача инфекции. И в-третьих, мы не можем исключить, что новые варианты могут избежать существующего иммунитета. Как показал омикрон, заражение одним вариантом не гарантирует защиту от заражения будущими вариантами.

В совокупности эти три фактора предполагают, что даже если достаточно большая часть популяции выздоровеет от омикрона, долгосрочный коллективный иммунитет маловероятен. Это те же самые причины, по которым люди никогда не достигают стойкого иммунитета к гриппу и вынуждены каждый год получать новую вакцину против гриппа.

Важно помнить, что при всех вариантах на сегодняшний день большинство людей, госпитализированных по поводу COVID-19, не вакцинированы. Это показывает, что вакцины являются эффективным инструментом для снижения тяжести заболевания и могут быть полезны даже в отношении новых вариантов.

Откуда берутся новые варианты, такие как omicron?

Когда вирусы создают больше копий самих себя внутри человеческих клеток, они совершают ошибки в этом процессе—мутации,—которые изменяют их генетический код. Большинство из этих мутаций не будут полезны для вируса. Однако в некоторых случаях вирус получает джекпот в виде одной или нескольких полезных мутаций, которые способствуют его распространению среди людей.

Альфа - вариант обладал некоторыми мутациями в белке спайка, которые облегчали вирусам заражение клеток.

Дельта-вариант имел дополнительные мутации, которые улучшали распространение вируса.

Омикрон с его ошеломляющим количеством мутаций - настоящая странность. Коронавирус редко быстро накапливает так много мутаций в своем геноме.

Происхождение омикрона до сих пор плохо изучено. Одна из преобладающих теорий заключается в том, что человек с ослабленным иммунитетом был заражен коронавирусом в течение длительного периода времени, что привело к ускоренной вирусной эволюции. Другая теория предполагает, что омикрон мог развиться у другого вида животных, а затем повторно заразить людей. В качестве альтернативы, омикрон мог постепенно эволюционировать в месте с плохим наблюдением за последовательностью. Еще многое предстоит понять о факторах, которые привели к появлению этого сильно мутировавшего варианта.

Может ли омикрон мутировать, чтобы стать более смертоносным?

Варианты, которые получили известность, сделали это потому, что они содержат благоприятные мутации для коронавируса. По сути, мы являемся свидетелями дарвиновской эволюции—выживания наиболее приспособленных— в реальном времени. Варианты с полезными мутациями, такими как те, которые обеспечивают выход антител или более короткие инкубационные периоды, быстро вытесняют своих менее подходящих предшественников.

Самое важное, что нужно помнить об эволюции вирусов, - это то, что естественный отбор благоприятствует вариантам, которые распространяются лучше, чем другие варианты. Хорошая новость заключается в том, что более патогенные—или опасные—варианты с меньшей вероятностью будут хорошо распространяться. Это происходит потому, что люди, которые чувствуют себя особенно больными, склонны естественным образом самоизолироваться, снижая вероятность передачи вируса.

Также хорошей новостью является то, что, поскольку заражение одним вариантом обеспечивает частичный иммунитет к другим, быстрое распространение омикрона привело к быстрому снижению delta.

На этом этапе ожидается, что все новые варианты, которые широко распространены—так называемые варианты беспокойства-будут по—прежнему иметь высокую степень передачи.

А как насчет шума вокруг "дельтакрона" и "флуроны"?

В начале января 2022 года исследователи на Кипре сообщили о случаях заражения COVID-19, содержащих последовательности как омикрона, так и дельты, получившие название "дельтакрон". Однако другие ученые предполагают, что это не более чем лабораторный загрязнитель—образец омикрона, загрязненный дельтой. Хотя необходимы более подробные сведения, на данный момент нет причин для тревоги по поводу этого возможного гибрида, поскольку он обычно не наблюдался.

А в последние недели появился термин "флурона", обозначающий человека, который одновременно заражен как вирусом гриппа, так и коронавирусом. Хотя такие ситуации случаются редко, но они случаются, и важно, чтобы вы снизили свой риск, получив вакцины против гриппа и COVID-19. Но важно отметить, что флурона не является новой комбинацией геномов гриппа и коронавируса, что делает этот термин несколько неправильным.

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