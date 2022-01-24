    
Главная Новости Харькова Спорт Олимпиада 2022: Харьков представят четыре спортсмена
24.01.2022  17:31   Дмитрий Колоней

Олимпиада 2022: Харьков представят четыре спортсмена

На XIV зимней Олимпиаде в Пекине харьковчане будут бороться за медали в трех видах спорта.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, на Олимпиаду в Китай поедут 45 украинцев, которые схлетнутся за награды в 12 спортивных дисциплинах 7 видов спорта:
 
  • биатлоне,
  • бобслее,
  • горнолыжном спорте,
  • лыжном спорте,
  • фигурном катании,
  • фристайле,
  • шорт-треке.

Читайте также: На Олимпиаде в Пекине выявлен случай инфицирования COVID-19

По сравнению с Олимпийскими играми 2018 в Корее, в соревнаниях буде принмать учатие на 12  украиснких спортсменов больше.
 
Харковские спортмены будут соревноаться за медали в:
лыжных гонках - Руслан Перехода,
фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,
шорт-треке – Ульяна Дуброва.
 
Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля.
 
Напомним, ранее мы писали о том, какие антиковидные ограничения ждут спортсменов на зимних олимпийских играх в Пекине.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  олимпиада 2022, пекин, харьков, украина, ульяна дуброва, спорт, лыжные гонки, руслан перехода, фигурное катанин, александра назарова, максим никитин, шорт-трек
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 