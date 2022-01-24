24.01.2022 17:31 Дмитрий Колоней

Олимпиада 2022: Харьков представят четыре спортсмена

На XIV зимней Олимпиаде в Пекине харьковчане будут бороться за медали в трех видах спорта.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, на Олимпиаду в Китай поедут 45 украинцев, которые схлетнутся за награды в 12 спортивных дисциплинах 7 видов спорта:

биатлоне,

бобслее,

горнолыжном спорте,

лыжном спорте,

фигурном катании,

фристайле,

шорт-треке.

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По сравнению с Олимпийскими играми 2018 в Корее, в соревнаниях буде принмать учатие на 12 украиснких спортсменов больше.

Харковские спортмены будут соревноаться за медали в:

лыжных гонках - Руслан Перехода,

фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,

шорт-треке – Ульяна Дуброва.

Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля.