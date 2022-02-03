03.02.2022 20:56 Дмитрий Колоней

Олимпийские игры в Пекине: когда болеть за харьковчан

Представляем расписание в какие дни будут проходит выступления харьковских спортсменов на Олимпиаде.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , харьковские спортсмены будут соревноваться за медали в: лыжных гонках - Руслан Перехода,

фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,

шорт-треке – Ульяна Дуброва. Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая начинаются уже завтра, 4 февраля, и продлятся по 20 февраля 2022 года.

По каким дням буду проходить соревнования в тех видах спорта, в которых есть представители Первой столицы?

Танцы на льду - Александра Назарова и Максим Никитин

Опытная пара, 18-й год выступающая вместе, - шестикратные чемпионы Украины, вице-чемпионы юношеских Олимпийских игр 2012 года, бронзовые призеры Чемпионата мира среди юниоров 2015 года. На взрослых сотязаниях Олимпиады 2018 года они были 21-ми, добившись таких же успехов в 2019-2020 годах на мировых первенствах

Когда смотреть:

4 февраля — командные соревнования,

12 февраля — обязательная программа,

14 февраля — произвольная программа.

Лыжные гонки - Руслан Перехода

34-летний уроженец Старого Салтова, уже 15-й год выступающий в национальной сборной, спортсмен стал 14-м в эстафете на Чемпионате 2019 года. А на Олимпиаде в Сочи занял 50 место в спринте и 20 в командном спринте.

На Паралимпиаде в Корее, как сопровождающий незрячего спортсмена Юрия Уткина, стал чемпионом в смешанной эстафете.

Когда смотреть:

6 февраля – скиатлон;

8 февраля – женский и мужской индивидуальный спринт свободным стилем;

11 февраля – 15 км классическим стилем;

13 февраля – 4х10 км;

16 февраля – женский и мужской командный спринт классическим стилем;

19 февраля – 50 км свободным стилем.

Единственное - мы не знаем, в каких соревнованиях выступит Руслан, так как это решение принимает тренер только перед состязаниями.

Шорт-трек: Ульяна Дуброва

Юная - 19 лкт спортсменка дебютирует на Олимпийских играх. Лучший ее результат - 9-е место в эстафете на мировом первенстве в Италии в 2020 году.

Когда смотреть:

4 февраля — командные соревнования,

15 февраля — короткая программа,

17 февраля — произвольная программа.