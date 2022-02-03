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03.02.2022  20:56   Дмитрий Колоней

Олимпийские игры в Пекине: когда болеть за харьковчан

Представляем расписание в какие дни будут проходит выступления харьковских спортсменов на Олимпиаде.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, харьковские спортсмены будут соревноваться за медали в:
  • лыжных гонках - Руслан Перехода,
  • фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,
  • шорт-треке – Ульяна Дуброва.
Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая начинаются уже завтра, 4 февраля, и продлятся по 20 февраля 2022 года.
 
По каким дням буду проходить соревнования в тех видах спорта, в которых есть представители Первой столицы?
 

Танцы на льду - Александра Назарова и Максим Никитин

Опытная пара, 18-й год выступающая вместе, - шестикратные чемпионы Украины, вице-чемпионы юношеских Олимпийских игр 2012 года, бронзовые призеры Чемпионата мира среди юниоров 2015 года. На взрослых сотязаниях Олимпиады 2018 года они были 21-ми, добившись таких же успехов в 2019-2020 годах на мировых первенствах

Когда смотреть: 

  • 4 февраля — командные соревнования, 
  • 12 февраля — обязательная программа,
  • 14 февраля — произвольная программа.

Лыжные гонки - Руслан Перехода

34-летний уроженец Старого Салтова, уже 15-й год выступающий в национальной сборной, спортсмен стал 14-м в эстафете на Чемпионате 2019 года. А на Олимпиаде в Сочи занял 50 место в спринте и 20 в командном спринте. 
 
На Паралимпиаде в Корее, как сопровождающий незрячего спортсмена Юрия Уткина, стал чемпионом в смешанной эстафете.

Когда смотреть: 

  • 6 февраля – скиатлон;
  • 8 февраля – женский и мужской индивидуальный спринт свободным стилем;
  • 11 февраля – 15 км классическим стилем;
  • 13 февраля – 4х10 км;
  • 16 февраля – женский и мужской командный спринт классическим стилем;
  • 19 февраля – 50 км свободным стилем.
Единственное - мы не знаем, в каких соревнованиях выступит Руслан, так как это решение принимает тренер только перед состязаниями.

Шорт-трек: Ульяна Дуброва

Юная - 19 лкт спортсменка дебютирует на Олимпийских играх. Лучший ее результат - 9-е место в эстафете на мировом первенстве в Италии в 2020 году.

Когда смотреть:

  • 4 февраля — командные соревнования, 
  • 15 февраля — короткая программа,
  • 17 февраля — произвольная программа.
 
Тэги:  олимпиада 2022, пекин, харьков, спорт, расписание
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