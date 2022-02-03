03.02.2022 20:56 Дмитрий Колоней
Олимпийские игры в Пекине: когда болеть за харьковчан
Представляем расписание в какие дни будут проходит выступления харьковских спортсменов на Олимпиаде.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, харьковские спортсмены будут соревноваться за медали в:
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лыжных гонках - Руслан Перехода,
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фигурном катании – танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин,
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шорт-треке – Ульяна Дуброва.
Напомним, что XIV зимние Олимпийские игры в столице Китая начинаются уже завтра, 4 февраля, и продлятся по 20 февраля 2022 года.
По каким дням буду проходить соревнования в тех видах спорта, в которых есть представители Первой столицы?
Танцы на льду - Александра Назарова и Максим Никитин
Опытная пара, 18-й год выступающая вместе, - шестикратные чемпионы Украины, вице-чемпионы юношеских Олимпийских игр 2012 года, бронзовые призеры Чемпионата мира среди юниоров 2015 года. На взрослых сотязаниях Олимпиады 2018 года они были 21-ми, добившись таких же успехов в 2019-2020 годах на мировых первенствах
Когда смотреть:
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4 февраля — командные соревнования,
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12 февраля — обязательная программа,
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14 февраля — произвольная программа.
Лыжные гонки - Руслан Перехода
34-летний уроженец Старого Салтова, уже 15-й год выступающий в национальной сборной, спортсмен стал 14-м в эстафете на Чемпионате 2019 года. А на Олимпиаде в Сочи занял 50 место в спринте и 20 в командном спринте.
На Паралимпиаде в Корее, как сопровождающий незрячего спортсмена Юрия Уткина, стал чемпионом в смешанной эстафете.
Когда смотреть:
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6 февраля – скиатлон;
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8 февраля – женский и мужской индивидуальный спринт свободным стилем;
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11 февраля – 15 км классическим стилем;
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13 февраля – 4х10 км;
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16 февраля – женский и мужской командный спринт классическим стилем;
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19 февраля – 50 км свободным стилем.
Единственное - мы не знаем, в каких соревнованиях выступит Руслан, так как это решение принимает тренер только перед состязаниями.
Шорт-трек: Ульяна Дуброва
Юная - 19 лкт спортсменка дебютирует на Олимпийских играх. Лучший ее результат - 9-е место в эстафете на мировом первенстве в Италии в 2020 году.
Когда смотреть:
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4 февраля — командные соревнования,
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15 февраля — короткая программа,
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17 февраля — произвольная программа.
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