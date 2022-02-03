03.02.2022 21:39 Дмитрий Колоней

ДТП на проспекте Науки: появилась запись момента аварии в Харькове (видно)

В сеть слили момент ДТП в центре Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ. в социальных сетях появилось видео аварии на проспекте Науки. Предположительно у водителя белого авто расконцентрировалось внимание. Может, человек в Toyota засмотрелся в телефон и совершенно не вовремя, не заметив или не рассчитав движение авто, продвинулся вперед. Посему в чирканул по борту другой машины.

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Напомним, ранее мы писали об аварии, в которой чтобы не разбиться, врезавшись в машину, водитель въехал в сугроб.