Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 февраля

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 43%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха -3°...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 2%. Ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. Они не станут причиной возникновения магнитных бурь.
Народные приметы. Если на улице мороз, а стекло запотевает, то скоро начнется потепление.
Вертикальные морозные узоры на окнах – к морозам, а горизонтальные или под углом – к капели.
Если в полдень светит солнышко — весна идет ранняя.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, что может очень пригодиться в работе. Но не спешите судить окружающих, это чревато конфликтами и спорами.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, напоминает о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.
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