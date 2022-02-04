04.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 февраля

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 4 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 43%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха -3°...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 2%. Ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. Они не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Если на улице мороз, а стекло запотевает, то скоро начнется потепление.



Вертикальные морозные узоры на окнах – к морозам, а горизонтальные или под углом – к капели.



Если в полдень светит солнышко — весна идет ранняя.