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04.02.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 4 февраля

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 4 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха -1°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 43%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха -3°...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 2%. Ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. Они не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. Если на улице мороз, а стекло запотевает, то скоро начнется потепление.

Вертикальные морозные узоры на окнах – к морозам, а горизонтальные или под углом – к капели.

Если в полдень светит солнышко — весна идет ранняя.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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