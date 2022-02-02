02.02.2022 10:41 Евгений Клочко

На Харьковщине автомобиль слетел с моста

Водитель и два пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления Нацполиции в Харьковской области.

ДТП произошло в селе Новая Ивановка Лозовского района 1 февраля.

45-летний водитель автомобиля «Volkswagen» одной из служб, овыполнял вызов компании из трех мужчин и одной женщины. Направляясь из Харькова в село Доброволье Лозовского района, водитель не выбрал безопасную скорость движения, вылетел с моста и перевернулся.

В результате аварии травмировались трое мужчин – 45-летний водитель и пассажиры 42 и 62 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 30 января произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.