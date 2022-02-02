02.02.2022 10:45 Виталий Хиневич

Мир выходит из карантина: заявление ВОЗ

Некоторые страны отменяют карантинные ограничения из-за уменьшения заразности "Омикрона".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на “Багнет”.

Сообщается, что во вторник, 1 февраля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса.

Он призвал руководителей стран, которые приняли такое решение придерживать некоторых ограничение и соблюдать профилактические мероприятия. Несмотря на меньшую активность "Омикрона" предотвращать распространение вируса необходимо, для сокращения количества смертей.

Кроме этого, эксперт отметил, что ВОЗ не призывает ни одну страну возвращаться к полному карантину. Однако, все страны должны защищать своих граждан от коронавирусной инфекции, проводить вакцинацию и использовать индивидуальные средства защиты от COVID-19.

Напомним, в Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19.