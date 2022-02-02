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02.02.2022  10:45   Виталий Хиневич

Мир выходит из карантина: заявление ВОЗ

Некоторые страны отменяют карантинные ограничения из-за уменьшения заразности "Омикрона".

Коронавирус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на “Багнет”.
 
Сообщается, что во вторник, 1 февраля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса.
 
Он призвал руководителей стран, которые приняли такое решение придерживать некоторых ограничение и соблюдать профилактические мероприятия. Несмотря на меньшую активность "Омикрона" предотвращать распространение вируса необходимо, для сокращения количества смертей.
 
 
Кроме этого, эксперт отметил, что ВОЗ не призывает  ни одну страну возвращаться к полному карантину. Однако, все страны должны защищать своих граждан от коронавирусной инфекции, проводить вакцинацию и использовать индивидуальные средства защиты от COVID-19.
 
Напомним, в Южной Корее создали биодатчик для быстрого определения штамма COVID-19.
 
Источник:   Багнет
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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