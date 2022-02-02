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02.02.2022  10:53   Рита Парфенова

Налоговая амнистия в Украине: в феврале завершается льготный период

До конца февраля продолжается кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, когда иностранные активы можно задекларировать по льготной ставке.

Льготный период добровольного декларирования заканчивается 1 марта. Новости Украины

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС), передает РЕДПОСТ.

По информации ГНС, 1 марта 2022 года завершается период одноразового (специального) декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%.

Кого касается

Одноразовое декларирование является добровольным. Эта льгота касается активов граждан Украины, которые по состоянию на 1 января 2021 года не были обложены налогом должным образом. Они могут добровольно пройти одноразовое (специальное) декларирование, уплатить единовременный сбор и легализовать такие активы.

Налоговая амнистия распространяется, в частности, на денежные средства, валютные ценности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество в Украине и за границей.

Порядок декларирования

Плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валюте на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

После этого декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Подробнее с порядком одноразового (специального) добровольного декларирования можно ознакомиться на сайте ГНС.

Как отметили в налоговой, с начала кампании граждане уже задекларировали активы стоимостью 1,3 млрд. грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 млн. гривен.

Напомним, ранее мы писали о введении в Украине налога на неофициальные доходы и что по этому поводу сообщили в налоговой.

Источник:   ГНС Украины
 Тэги:  налог, гнс, харьков
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