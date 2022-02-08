08.02.2022 10:31 Рита Парфенова

Налог на подработку: кого обяжут делать отчисления с дополнительного дохода

Обложение налогом 14 видов профессиональной деятельности – таков один из пунктов новой налоговой реформы, проект которой зарегистрирован в Верховной Раде.

Речь идет о видах деятельности, которые украинцы используют как подработку, передает РЕДПОСТ.



Среди них:

такси, сдача жилья в аренду, работа дрессировщиком собак, тамада на свадьбах, ландшафтный дизайнер, фотограф, художник, няня, клининг (домашняя прислуга), парикмахер на дому, ремонтные работы в квартирах и домах, маникюр и педикюр на дому, предоставление услуг психоаналитиков, психотерапевтов, астрологическая и спиритическая деятельность.

Процесс оплаты налогов с подработки прост: человеку нужно зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат.



Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%. Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, до октября 2022 года это 994,5 тыс. грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.



Соответствующие отчеты ГНС будет посылать через "Дію". Уплачивать этот налог нужно каждый месяц по итогам предыдущего месяца.



Напомним, до конца февраля продолжается кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, когда иностранные активы можно задекларировать по льготной ставке.