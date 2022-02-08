Налог на подработку: кого обяжут делать отчисления с дополнительного дохода

Обложение налогом 14 видов профессиональной деятельности – таков один из пунктов новой налоговой реформы, проект которой зарегистрирован в Верховной Раде.
Речь идет о видах деятельности, которые украинцы используют как подработку, передает РЕДПОСТ.
Среди них:
Процесс оплаты налогов с подработки прост: человеку нужно зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат.
Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%. Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, до октября 2022 года это 994,5 тыс. грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.
Соответствующие отчеты ГНС будет посылать через "Дію". Уплачивать этот налог нужно каждый месяц по итогам предыдущего месяца.
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