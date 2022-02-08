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08.02.2022  10:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине автомобиль скорой помощи застрял в сугробе (видео)

В Харьковском районе медики обратились за помощь к спасателям.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
 Сообщается, что 8 февраля около 03:08 спасатели получили сообщение  о том, что автомобиль скорой помощи марки «Peugeot» сел днищем на снег в селе Хорошево. 
 
 
Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги. Далее медики продолжили движение самостоятельно.
 
Напомним, в Харькове спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи спустить на землю упавшего из окна на крышу магазина мужчину и транспортировать пострадавшего в медицинское учреждение.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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