Под Харьковом спасатели помогли женщине в ванной

Бойцы ГСЧС оказали помощь женщине, которая упала в ванной и не могла сама открыть дверь.
Инцидент произошел утром 6 февраля в селе Новоосиново Купянского района, передает РЕДПОСТ.
82-летняя женщина упала в ванной жилого дома и была не в состоянии самостоятельно открыть дверь. На помощь позвали службу ГСЧС.
К месту происшествия немедленно отправились спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.
С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели открыли входную дверь. К счастью, с пожилой женщиной все было хорошо, от госпитализации в Купянскую городскую больницу отказалась.
Напомним, в Харькове спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи спустить на землю упавшего из окна на крышу магазина мужчину и транспортировать пострадавшего в медицинское учреждение.
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