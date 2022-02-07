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07.02.2022  08:16   Рита Парфенова

Под Харьковом спасатели помогли женщине в ванной

Бойцы ГСЧС оказали помощь женщине, которая упала в ванной и не могла сама открыть дверь.

Криминал Харьков: спасатели помогли женщине в ванной

Инцидент произошел утром 6 февраля в селе Новоосиново Купянского района, передает РЕДПОСТ.

82-летняя женщина упала в ванной жилого дома и была не в состоянии самостоятельно открыть дверь. На помощь позвали службу ГСЧС.

К месту происшествия немедленно отправились спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.

С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели открыли входную дверь. К счастью, с пожилой женщиной все было хорошо, от госпитализации в Купянскую городскую больницу отказалась.

Напомним, в Харькове спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи спустить на землю упавшего из окна на крышу магазина мужчину и транспортировать пострадавшего в медицинское учреждение.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
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