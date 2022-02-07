07.02.2022 08:00

Праздник 7 февраля: традиции, приметы и запреты дня

7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.

7 февраля нежелательно было плеваться, ругаться, стричь волосы и ногти. По поверью, кто в этот день плюнет себе под ноги, у того не будет удачного пути. А вот нечаянно разлитое молоко в этот день сулит долгую радость.



Цветы, подаренные женщине в Григорьев день, приносят счастье.



На Григория полагалось вспоминать о сделанных другими добрых делах и самим совершать добрые поступки. Однако о собственных добрых делах рассказывать не следовало: творить добро нужно было не для показухи, а ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».



Торговцы в этот день носили с собой припасенный заранее заговоренный кусочек сахара. Считалось, что это сулит удачу в коммерции.



В народном календаре 7 февраля носит название Григорий-весноуказатель. Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды. Считалось, что сегодня можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.



Говорили, что каков будет день до полудня – такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину.



Также в этот день...



В 1301 году Эдуард Карнарвонский становится первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув внушительных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына (будущего короля Эдуарда II), родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!».



1478 – родился Томас Мор, английский гуманист, государственный деятель и писатель; один из основоположников утопического социализма.



1752 – на территории Российской империи было учреждено правостороннее движение. Произошло все так: русская императрица Елизавета Петровна повелела всем конным повозкам держаться правой стороны улицы.



1795 – по велению императрицы Екатерины II город-порт Хаджибей был переименован в Одессу.



1804 – родился Николай Андреевич Маркевич, поэт, историк Украины, этнограф.



1812 – родился Чарльз Диккенс, выдающийся английский писатель.



1826 – адъюнкт-профессор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский представил коллегам работу под названием «Сжатое изложение начал геометрии». В ней он предложил пересмотреть пятый постулат Евклида о параллельных прямых, и на основе своего предложения создал стройную, логичную неевклидову геометрию, ныне носящую его имя.



1847 – Федор Иноземцев проводит первую в Российской Империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.



1857 – в России издан указ о сооружении первой сети железных дорог.



1863 – в Вирджинии (США) Алансон Крей запатентовал первый огнетушитель. И хотя речь идет не о сленговой бутылке емкостью 0,7 литра, есть повод «остудить трубы».



1906 – родился Олег Антонов, авиаконструктор, Герой Социалистического Труда. Под его руководством были разработаны самолеты: Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-22, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-32.



1925 – родился Джералд Малколм Даррел, английский зоолог и писатель.



1926 – в Харькове родился шахматист Марк Тайманов. Победитель и призер свыше 50 крупных турниров, участник 23 чемпионатов СССР, в двух из которых победил. Четырехкратный чемпион Европы, чемпион мира среди молодежи, участник соревнований претендентов на первенство мира (1953, 1971), олимпийский чемпион 1956 года. В последние годы дважды становился чемпионом мира среди «сеньоров» – шахматистов старше 60 лет.



1926 – принято решение об организации Ашхабадской кинофабрики (с 1958 года – «Туркменфильм»).



1940 – Хетти Макдэниел стала первой негритянкой, награжденной «Оскаром» — за роль второго плана в фильме «Унесенные ветром». Всего же лента собрала 8 «Оскаров».



1960 – родился Дитер Болен, немецкий музыкант, композитор и продюсер (Modern Talking, Blye System).



1971 – родилась Анита Цой, российская певица корейского происхождения.



1975 – родился Уэс Борланд, американский музыкант, наиболее известен как гитарист группы Limp Bizkit.



1978 – родился Эштон Катчер, американский актер («Эффект бабочки», «Больше, чем любовь», «Однажды в Вегасе», «Больше чем секс»), бывший муж Деми Мур.



1981 – в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших – 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну.



1984 – команда корабля Challenger впервые выходит в открытый космос без привязи и страховки.



1985 – родился Константин Крюков, российский актер («Жара», «Нулевой километр»).



1992 – министрами иностранных дел и финансов 12 стран-членов Европейского экономического сообщества в нидерландском городе Маастрихт подписан договор, давший жизнь Европейскому союзу.



1998 – в японском городе Нагано открываются XVIII зимние Олимпийские игры.



1998 – сноуборд был включен в программу Олимпийских игр.



Именины отмечают: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Кирилл, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.