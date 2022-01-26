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26.01.2022  12:20   Рита Парфенова

В Харькове мужчина выпал из окна: подробности

Спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи снять пострадавшего с крыши магазина и транспортировать в медицинское учреждение.

Мужчина выпал из окна на улице 23 Августа в Харькове

Около девяти часов утра 26 января из окна пятого этажа многоэтажки по улице 23 августа, 39 выпал 54-летний мужчина, передает РЕДПОСТ.

Пострадавший «приземлился» на крышу пристроенного к дому одноэтажного магазина и получил многочисленные травмы. Было подозрение на перелом позвоночника, а также нижних конечностей. Он нуждался в немедленной медицинской помощи.

В помощь медикам вызвали службу спасения 101. Спасатели дежурного караула 1-й части ГСЧС и отделения 6-й части ГСЧС

и медик скорой помощи поднялись к пострадавшему на крышу магазина по пожарной лестнице. После проведенного медиком осмотра пострадавшего и обезболивания спасатели закрепили его на спинальном щите. Затем с помощью пожарных стремянок и спасательных веревок спустили с крыши и погрузили в карету скорой.

Спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи снять пострадавшего с крыши магазина Спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи снять пострадавшего с крыши магазина

Одно отделение ГСЧС сопроводило бригаду медиков в лечебное учреждение, чтобы уже там помочь переложить травмированного со щита на специальную медицинскую каталку. Вся спасательная операция заняла около 1 часа. В нем были задействованы 10 сотрудников ГСЧС.

Спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи снять пострадавшего с крыши магазина

Ранее мы публиковали видео очевидцев, как проходила спасательная операция на улице 23 Августа.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  скорая, гсчс, харьков
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