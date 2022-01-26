26.01.2022 12:20 Рита Парфенова

В Харькове мужчина выпал из окна: подробности

Спасатели ГСЧС помогли медикам скорой помощи снять пострадавшего с крыши магазина и транспортировать в медицинское учреждение.





Около девяти часов утра 26 января из окна пятого этажа многоэтажки по улице 23 августа, 39 выпал 54-летний мужчина, передает РЕДПОСТ.



Пострадавший «приземлился» на крышу пристроенного к дому одноэтажного магазина и получил многочисленные травмы. Было подозрение на перелом позвоночника, а также нижних конечностей. Он нуждался в немедленной медицинской помощи.



В помощь медикам вызвали службу спасения 101. Спасатели дежурного караула 1-й части ГСЧС и отделения 6-й части ГСЧС



и медик скорой помощи поднялись к пострадавшему на крышу магазина по пожарной лестнице. После проведенного медиком осмотра пострадавшего и обезболивания спасатели закрепили его на спинальном щите. Затем с помощью пожарных стремянок и спасательных веревок спустили с крыши и погрузили в карету скорой.





Одно отделение ГСЧС сопроводило бригаду медиков в лечебное учреждение, чтобы уже там помочь переложить травмированного со щита на специальную медицинскую каталку. Вся спасательная операция заняла около 1 часа. В нем были задействованы 10 сотрудников ГСЧС.

Ранее мы публиковали видео очевидцев, как проходила спасательная операция на улице 23 Августа.



