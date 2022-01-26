    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове мужчина упал с большой высоты (видео)
26.01.2022  10:39   Рита Парфенова

В Харькове мужчина упал с большой высоты (видео)

ЧП произошло утром 26 января на улице 23 Августа.


Telegram

Криминал Харьков: на улице 23 Августа мужчина выпал из окна

Утром 23 января из окна или балкона многоэтажки по улице 23 Августа выпал мужчина, передает РЕДПОСТ.

ЧП произошло в многоэтажке возле памятника Солдату. Мужчина упал на крышу пристроенного магазина.

На месте происшествие спасатели, скорая и пожарные. Медики и ГСЧС-ники на носилках транспортировали пострадавшего с крыши.

Фото и видео происшествии очевидцы вложили в социальные сети

Официальная информация уточняется

Тэги:  выпал из окна, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.02 Криминал и происшествия На Клочковской мужчина выпал из многоэтажки (ВИДЕО) 08.02 Криминал и происшествия Тело на козырьке над подъездом: на Салтовке насмерть разбилась женщина (ВИДЕО) 06.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: Полиция рассказала подробности о выпавшем из окна мужчине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 