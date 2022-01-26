26.01.2022 10:39 Рита Парфенова

В Харькове мужчина упал с большой высоты (видео)

ЧП произошло утром 26 января на улице 23 Августа.



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Утром 23 января из окна или балкона многоэтажки по улице 23 Августа выпал мужчина, передает РЕДПОСТ.

ЧП произошло в многоэтажке возле памятника Солдату. Мужчина упал на крышу пристроенного магазина.

На месте происшествие спасатели, скорая и пожарные. Медики и ГСЧС-ники на носилках транспортировали пострадавшего с крыши.

Фото и видео происшествии очевидцы вложили в социальные сети

Официальная информация уточняется



