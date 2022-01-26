26.01.2022 10:55 Александра Жук

В Холодногорском районе представили нового руководителя - Нелли Цибульник

Новую главу администрации активу района представил мэр Харькова Игорь Терехов.



РЕДПОСТ

По словам руководителя города, смена главы района даст мощный импульс развития Холодногорского района.

"Я доверяю этому молодому руководителю. Вы видите, мы обновляем состав нашей команды. Поэтому на Нелли Цибульник я возлагаю большие надежды и хочу чтобы Холодногорский район был намного лучше чем есть сегодня, намного комфортней. И думаю, что у нее получится. Мы окажем ей всяческую поддержку. У нее есть опыт. Это человек не со стороны. Это депутат областного совета.

У нее есть определенная жизненная школа и, я думаю, что совместными усилиями у нее получится результативная работа в Холодногорском районе", - прокомментировал назначение мэр Харькова.

В свою очередь Нелли Цибульник поблагодарила за доверие и пообещала не подвести.

"Я этот район уже хорошо изучила. Я депутат облсовета именно этого района. И не понаслышке знаю о его проблемах. Я около года встречаюсь с жителями. Игорь Терехов ставит серьезные планы и задачи по развитию района, поэтому будем работать", - отметила новая глава района.

А уже экс-руководитель Инна Уварова, подчеркнул Игорь Терехов, остаётся работать в команде.