26.01.2022 11:15 Виталий Хиневич

Гривна падает: эксперты рассказали, что поможет национальной валюте

Курс гривны к доллару продолжает падать после незначительной стабилизации на прошлой неделе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что НБУ 26 января установил курс на уровне 28,66 гривен/доллар. Этот показатель является худшим за последние четыре года.

Только за прошедшие два дня курс гривны по отношению к доллару просел на 50 копеек. Основным фактором, который определяет негативный фон валютного рынка страны, остаются прогнозы о возможном нападении России на Украину.

"Этот фактор - определяющий. На данный момент очень сложно отделить психологический фактор и оценить, каким бы был курс в его отсутствие", - отметила аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В свою очередь, это определяет негативные экономические факторы - высокие цены на энергоносители и рост цен на импортные товары.

Незначительно стабилизировать ситуацию на валютном рынке на этой неделе могла бы потребность бизнеса в гривне для оплаты налогов. Обычно в это время компании продают иностранную валюту, чтобы иметь достаточно гривны для расчетов с бюджетом.

"Основной фактор сглаживания на сегодня - Национальный банк, который уверенной продажей валюты с резервов (до 150 миллионов долларов в день) дает рынку ликвидность и убирает таким образом панику и ажиотажный спрос", - отметил руководитель службы продажи казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

Ранее мы писали, что в Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться восемь птицефабрик из-за роста цены на природный газ.