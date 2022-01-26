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26.01.2022  11:15   Виталий Хиневич

Гривна падает: эксперты рассказали, что поможет национальной валюте

Курс гривны к доллару продолжает падать после незначительной стабилизации на прошлой неделе.

Курс валют
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".
 
Сообщается, что НБУ 26 января установил курс на уровне 28,66 гривен/доллар. Этот показатель является худшим за последние четыре года.
 
Только за прошедшие два дня курс гривны по отношению к доллару просел на 50 копеек. Основным фактором, который определяет негативный фон валютного рынка страны, остаются прогнозы о возможном нападении России на Украину. 
 
"Этот фактор - определяющий. На данный момент очень сложно отделить психологический фактор и оценить, каким бы был курс в его отсутствие", - отметила аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.
 
В свою очередь, это определяет негативные экономические факторы - высокие цены на энергоносители и рост цен на импортные товары.
 
 
Незначительно стабилизировать ситуацию на валютном рынке на этой неделе могла бы потребность бизнеса в гривне для оплаты налогов. Обычно в это время компании продают иностранную валюту, чтобы иметь достаточно гривны для расчетов с бюджетом.
 
"Основной фактор сглаживания на сегодня - Национальный банк, который уверенной продажей валюты с резервов (до 150 миллионов долларов в день) дает рынку ликвидность и убирает таким образом панику и ажиотажный спрос", - отметил руководитель службы продажи казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.
 
Ранее мы писали, что в Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться восемь птицефабрик из-за роста цены на природный газ.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  курс валют, экономика, харьков
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