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26.01.2022  10:33   

В Украине выросли цены на борщевой набор: причины

За год овощи боршевого набора подорожали в Украине вдвое.

Выросли цены на борщевой набор

Такие данные Института аграрной экономики обнародовали в телепередаче Сніданок з 1+1, перадает РЕДПОСТ.

Эксперты привели цены на овощи борщевого надра по состоянию на январь 2022 года

В среднем по Украине белокочанная капуста стоит более 12 грн за килограмм. Столько же нужно отдать и за килограмм лука. Морковь подорожала почти до 10 грн. За картофель нужно отдать почти 9 грн.

Эксперты объясняют такое подорожание увеличением тарифов на энергоносители и отменой льгот для производителей с начала нынешнего года.

Ранее мы писали, что в Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться восемь птицефабрик из-за роста цены на природный газ.

Источник:   ТСН
 Тэги:  подорожание, цены, харьков
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