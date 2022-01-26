26.01.2022 10:33

В Украине выросли цены на борщевой набор: причины

За год овощи боршевого набора подорожали в Украине вдвое.

Такие данные Института аграрной экономики обнародовали в телепередаче Сніданок з 1+1, перадает РЕДПОСТ.



Эксперты привели цены на овощи борщевого надра по состоянию на январь 2022 года



В среднем по Украине белокочанная капуста стоит более 12 грн за килограмм. Столько же нужно отдать и за килограмм лука. Морковь подорожала почти до 10 грн. За картофель нужно отдать почти 9 грн.



Эксперты объясняют такое подорожание увеличением тарифов на энергоносители и отменой льгот для производителей с начала нынешнего года.



Ранее мы писали, что в Украине могут взлететь цены на мясо и закрыться восемь птицефабрик из-за роста цены на природный газ.