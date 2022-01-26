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26.01.2022  10:13   Евгений Клочко

Падение ворот на ребенка в Харькове: руководителя частного лицея будут судить

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Падение ворот на ребенка в Харькове: руководителя частного лицея будут судить
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Инцидент произошел в сентябре 2021 года. 6-летний ученик частного лицея ожидал своих родителей у футбольных ворот. Во время игры на него рухнули металлические ворота. В результате падения металлической конструкции ребенок с травмами был доставлен в медучреждение.
 
Следствие выяснило, что замдиректора частного учебного заведения не принял меры безопасности при установке футбольных ворот, в следствие чего травмировался ребенок.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 367 (“служебная халатность”) УК Украины. Материалы дела передали в суд. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
 
Ранее сообщалось, что в Харькове на долгострое бетонная плита придавила подростка.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  падение ворот, прокуратура, суд, харьков
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