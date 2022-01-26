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26.01.2022  09:54   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1208 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1506 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 258 636 человек. Выздоровело 235 709 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 370 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1380 человек (в том числе 1208 жителей города Харькова). 39 человек заболели в Богодуховском районе, 30 – в Купянском, 28 – в Изюмском, 15 – в Чугуевском, 9 – в Красноградском, 5 – в Лозовском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 26 января 2022 года.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 января.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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