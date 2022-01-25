25.01.2022 10:51 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 817 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1038 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 257 130 человек. Выздоровело 235 376 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 205 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 858 человек (в том числе 817 жителей города Харькова). 52 человека заболели в Чугуевском районе, 45 – в Изюмском, 29 – в Лозовском, 26 – в Купянском, 18 – в Красноградском, 10 – в Богодуховском.







Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 января.