25.01.2022 10:30 Евгений Клочко

Харьковским школьникам разрабатывают уникальную форму

Участники соревнований «Харьковские спортивные школьные лиги» получат современную форму.



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Ранее Департамент по делам семьи, молодежи и спорта предложил студентам-дизайнерам разработать для школьников современные эмблемы для спортивной формы, сообщает РЕДПОСТ

Чтобы логотипы выглядели в едином стиле, работали по следующему принципу: карту Харькова наложили на карту континентов мира. Районы города разместились на ней следующим образом: Cлободской район - в Африке, Шевченковский и Холодногорский поделили Северную Америку, на территории Южной - Новобаварский район. Киевский занял Европу, Московский и Немышлянский разделили Азию. Индустриальный район расположился в Австралии, а Основянский - в Антарктиде.

Школьники вместе с руководителями учебных заведений выбрали для логотипа то или иное животное, которое проживает или когда-то проживало на указанной территории.

Таким образом, студенты-дизайнеры создали 181 эмблему, рассказал ректор Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александр Соболев.

«Каждый желающий разработал по несколько логотипов. Всего работали около четырех месяцев. Результатом мы довольны. Студенты получили практические навыки и первый опыт сотрудничества с реальным заказчиком», - отметил руководитель вуза.

Персональный спортивный логотип учебные заведения смогут использовать на своих страницах в социальных сетях и на сайтах. Выбранное животное стало для детей своеобразным талисманом, сопровождающим учащихся на протяжении всей учебы. А еще эмблема-тотем будет размещаться на спортивной форме игроков школьных команд, которую также помогают разрабатывать студенты-дизайнеры. Макеты уже готовы.

«Это уникальный проект для всей Украины - столь масштабные соревнования среди школьников. Тем более, когда все одеты в стильную современную форму. Она не только подчеркнет индивидуальность игроков, но и поможет болельщикам идентифицировать свою команду. Форма будет яркой и будет соответствовать видам спорта: для баскетбола - майка и шорты свободного кроя, для шахмат - футболка-поло, для футбола и других игр - футболка с короткими рукавами и трусы-шорты длиной до колена. Цвет формы будет соответствует окрасу выбранного школьниками животного», - рассказала пресс-секретарь Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Юлия Черная.

В настоящее время продолжаются переговоры со спонсорами. Форму для всех школ-участников школьных спортивных лиг планируют пошить до конца 2022 года.

Справка. «Харьковские спортивные школьные лиги» - соревнования среди школьников, которые проводятся с октября по май по 13-ти видам спорта.