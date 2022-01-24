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24.01.2022  09:46   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 717 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1019 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 256 092 человек. Выздоровело 235 152 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 397 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 758 человек (в том числе 717 жителей города Харькова). 64 человека заболели в Изюмском районе, 53 – в Лозовском, 47 – в Чугуевском, 40 – в Красноградском, 30 – в Купянском, 27 – в Богодуховском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 24 января 2022 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 января.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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