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24.01.2022  09:35   Рита Парфенова

Пожар в Харькове: спасатели тушили квартиру с крыши магазина (видео, фото)

На пожаре в девятиэтажке по улице Валентиновской в Харькове спасли мужчину.

Пожар Харьков: горела квартира на улице Валентиновской, 35/81 Пожар Харьков: горела квартира на улице Валентиновской, 35/81

В половине девятого вечера 23 января в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Валентиновской, 35/81 произошел пожар, передает РЕДПОСТ.

Горели домашние вещи в комнате квартиры на 3-м этаже девятиэтажки. Площадь пожара составила около 6 квадратных метров.

На тушение пожара прибыло 3 отделения Службы спасения 18-ДПРЧ и 5-ДПРЧ на 2 автоцистернах и 1 автолестнице. В течение 15 минут очаг возгорания был локализован. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

49-летний владелец квартиры спасен во время тушения пожара и госпитализирован в городскую больницу, с предварительным диагнозом отравления угарным газом.

Пожар был полностью ликвидирован в 21:30. Причина его возникновения и ущерб устанавливается.

Напомним, вечером 22 января в поселке Казачья Лопань Харьковской области горел частный дом. Во время пожаротушения в одной из комнат спасатели обнаружили обгоревшее тело человека, вероятно, мужчину 1956 года рождения.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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