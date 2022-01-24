24.01.2022 09:31 Александра Жук

"Никто Харьков никуда не отдаст. Никакой войны не будет", - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что не даст "раскачать" город и все провокации будут жестко пресекаться.



РЕДПОСТ

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов 24 января сообщил на совещании в мэрии с представителями теробороны, главами коммунальных предприятий и департаментов, передает корреспондент РЕДПОСТ

По его словам, нет никаких поводов для беспокойства, город работает в штатном режиме.

"Все наши стратегические предприятия работают в штатном режиме. Я веду глобальные переговоры с нашими инвесторами. Ни один инвестор никуда не уходит и это еще один сигнал тому, что ситуация спокойная и контролируемая.

Мы живем в таком положении 8 лет. Харьков - стратегический город, форпост Восточной Украины. Мы понимаем, что качают ситуацию, но мы не допустим тут никаких провокаций. Мы будем действовать очень жестко, пресекая провокации", - подчеркнул Игорь Терехов.

Он также отметил, что город продолжает работу над глобальными проектами.

"Мы заканчиваем процедуру тендерных торгов и начинаем строительство станций метрополитена Одесская и Державинская. Все то, о чем мы говорили: развязки, "зеленый каркас", ледовая арена, урбан-парк - все это в стадии тендерных процедур. Буквально с весны мы начинаем реализацию всех этих проектов. Ни один из инвесторов, в том числе иностранных, никуда не делся", - сказал мэр города.