24.01.2022 09:07 Рита Парфенова

Под Харьковом в горевшем доме нашли труп

Следствие уточняет, кто именно погиб на пожаре в поселке Казачья Лопань.





Пожар в частном доме поселка Казачья Лопань Харьковской области начался под вечер 22 января, передает РЕДПОСТ. Когда спасателей вызывали на тушение, сообщили, что развившннсяй пламя уже успело охватить весь дом площадью 80 квадратных метров.



На тушение прибыл дежурный караул 63-го ГПСП и 53-й части ГСЧС. Пламя тушили двумя пожарными стволами. Во время пожаротушения в одной из комнат спасатели обнаружили обгоревшее тело человека, вероятно, мужчину 1956 года рождения. Окончательные данные погибшего сейчас устанавливаются.

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Для окончательного тушения пожара спасателем понадобилось пять часов. Причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним, 20 января около 11:14 спасатели получили информацию о возгорании частного домовладения в селе Покотиловка Харьковского района. К моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Во время локализации пожара спасатели обнаружили тело 45-летней женщины и ее 9-летней внучки.