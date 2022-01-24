24.01.2022 08:47 Евгений Клочко

Необычный завтрак из яиц: легкие и вкусные рецепты

Куриные яйца – достаточно универсальная вещь, их можно достать в любой точке нашей планеты, а также они очень полезные. За долгое время люди создали большое количество различных рецептов, которые позволят сделать из обычных яиц настоящие кулинарные шедевры. Хотите узнать, как приготовить необычный завтрак из яиц, читайте далее.

Яйца в «гнездах» из перца

Для этого блюда необходимо выбирать крупный перец, чтобы они не падали при подаче.

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого шедевра:

2 шт. перца;

2 куриных яйца;

2 столовые ложки мелко натертого твердого сыра;

2-4 шт. помидоров черри.

Для приготовления этого блюда нужно:

отрезать шляпку перца, очистить его от семечек и перегородок. Далее нужно на дно перца высыпать одну столовую ложку сыра, помидор, который должен быть нарезан кубиками, и чуть-чуть свежих листочков базилика. Затем стоит вбить яйцо, сверху накрыть шляпкой и поставить в духовку, которая будет разогрета до 180-200 градусов.

Главное помнить, что количество начинки должно зависеть от размера перца, чтобы яйца поместились внутрь и не вылезли во время запекания. Среднее время приготовления 15-30 минут, но все будет зависеть от сорта перца, если кожица толстая, то и готовиться будет дольше. Определить, готово ли блюдо, можно по его мягкости.

Завтрак аристократа из Франции

Подобное блюдо называется «яйца Орсини». Такой завтрак очень быстро готовится.

Ингредиенты, которые нужны для приготовления этого блюда:



2 яйца;

2 ломтика батона;

веточка свежей петрушки;

соль и перец.

Чтобы приготовить это блюдо, нужно:

поджарить батон в тостере и отделить белок в яйцах. Далее нужно взбить белки с помощью миксера и выложить подпеченный хлеб на противень. Потом белковую массу нужно выложить на тосты и сделать небольшое углубление, аккуратно влить туда желток, чтобы его не повредить. Полученное блюдо поставить в духовку на 5 минут, которая будет разогрета до 180 градусов. После выпекания нужно посыпать петрушкой – и можно завтракать.

Боул с яично-картофельным наполнением

Это очень простой и сытный рецепт завтрака. Особенно если вы любитель вареных яиц или омлета.

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этого блюда:

2 вареные картофелины;

2 яйца;

2 куска бекона;

оливковое масло;

лук и перец.

Для приготовления этого блюда необходимо:

взбить яйца и приготовить обычный омлет, а потом нарезать его кусочками. Нарезать кубиками картошку, смешать его с яйцом, беконом и посыпать мелко нарезанным луком/

Ранее мы писали как приготовить традиционный восточный шашлык без маринада . Опытные шашлычники считают, что настоящую свинину на шампурах стоит готовить без ничего лишнего, максимум — с добавлением соли и специй.