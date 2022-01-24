24.01.2022 08:33 Рита Парфенова
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 24 января. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Франтишека Крала, 31 (стояк) до 17:00 24 января.
Киевский район:
-
б-р Мира, 1 (п. №1, стояк),
-
ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №2) до 20:00 24 января.
Московский район:
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (стояк),
-
ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк),
-
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк) до 17:00 24 января,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №9) до 20:00 24 января.
Немышлянский район:
-
ул. Болонская (ч/с),
-
ул. Петрозаводская (ч/с),
-
ул. Дунайская (ч/с),
-
ул. Балканская (ч/с),
-
пр. Тракторостроителей (ч/с),
-
ул. Краснодарская (ч/с),
-
шоссе Салтовское (ч/с),
-
ул. Базарная (ч/с),
-
ул. Буковинская (ч/с) до 20:00 24 января.
Новобаварский район:
-
б-р Профсоюзный, 3 (стояк) до 18:00 24 января.
Слободской район:
-
ул. Александра Матросова, 6-б (п. №2, стояк),
-
пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк),
-
ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк),
-
пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк),
-
пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №5, стояк) до 17:00 24 января,
-
ул. Фонвизина, 17 (стояк),
-
ул. Ньютона, 143-а (п. №1, стояк),
-
пер. Зерновой, 6/6 (п. №5, стояк) до 20:00 24 января.
Холодногорский район:
-
пер. 2-й Таганский, 8 (п. №2, стояк) до 18:00 24 января.
Шевченковский район:
-
ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк),
-
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк),
-
пр. Науки (Ленина), 26 (стояк),
-
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 20 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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