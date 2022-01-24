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24.01.2022  08:33   Рита Парфенова

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 24 января. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Франтишека Крала, 31 (стояк) до 17:00 24 января.

Киевский район:

  • б-р Мира, 1 (п. №1, стояк),
  • ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №2) до 20:00 24 января.

Московский район:

  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (стояк),
  • ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк),
  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк) до 17:00 24 января,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №9) до 20:00 24 января.

Немышлянский район:

  • ул. Болонская (ч/с),
  • ул. Петрозаводская (ч/с),
  • ул. Дунайская (ч/с),
  • ул. Балканская (ч/с),
  • пр. Тракторостроителей (ч/с),
  • ул. Краснодарская (ч/с),
  • шоссе Салтовское (ч/с),
  • ул. Базарная (ч/с),
  • ул. Буковинская (ч/с) до 20:00 24 января.

Новобаварский район:

  • б-р Профсоюзный, 3 (стояк) до 18:00 24 января.

Слободской район:

  • ул. Александра Матросова, 6-б (п. №2, стояк),
  • пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк),
  • ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк),
  • пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк),
  • пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №5, стояк) до 17:00 24 января,
  • ул. Фонвизина, 17 (стояк),
  • ул. Ньютона, 143-а (п. №1, стояк),
  • пер. Зерновой, 6/6 (п. №5, стояк) до 20:00 24 января.

Холодногорский район:

  • пер. 2-й Таганский, 8 (п. №2, стояк) до 18:00 24 января.

Шевченковский район:

  • ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк),
  • пр. Науки (Ленина), 26 (стояк),
  • ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 20 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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