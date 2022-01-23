23.01.2022 09:06 Дмитрий Колоней
В шести районах Харькова отключат холодную воду 23 января. Список адресов
В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 48/50, 52,
ул. Бориса Шрамка (Дацько) (ч/с),
пер. Якубовский (ч/с) до 20:00 23.01.22 г.
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 31 (стояк) до 20:00 23.01.22 г.
Киевский район:
б-р Мира, 1 (п. №1, стояк),
ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.22 г.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (стояк),
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №6, стояк) до 17:00 23.01.22 г.;
ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк) до 20:00 23.01.22 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 6-б (п. №2, стояк),
пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк),
ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк),
ул. Ньютона, 134 (п. №1, спаренный стояк),
пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк),
пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №5, стояк),
пр. Героев Сталинграда, 21-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 23.01.22 г.;
ул. Фонвизина, 17 (стояк) до 20:00 23.01.22 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 193-б (п. №1) до 17:00 23.01.22 г.;
ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк),
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк),
пр. Науки (Ленина), 26 (стояк),
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.22 г.
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