Как правильно использовать контактные линзы – с этим вопросам сталкивается каждый, кто однажды решает сменить неудобные очки на новый вид оптики.
И действительно, от соблюдения правил использования этих аксессуаров зависит не только получаемый результат, но и здоровье человека. Как минимум, неосторожное обращение, вызовет воспаление органов зрения. А как максимум – ухудшение его остроты. Чтобы такого не происходило, запоминаем простые правила, как обращаться с данным видом оптических изделий.
От этого параметра, частично, зависят правила обращения с контактными линзами. Сегодня на профильном рынке представлены следующие виды:
Так, например, гидрогелевые линзы можно носить дольше, т.к. они отлично проводят воздух. Дневные - нельзя оставлять на ночь. А однодневные контактные линзы в Luxoptica.ua считываются самыми гигиеничными аксессуарами.
Очки в обращении гораздо проще, но иногда именно линзы дарят людям с проблемами зрения больше возможностей. Поэтому, несмотря на сложность обращения, многие останавливаются на них. Люди доводят процесс надевания, снимания и ухода за ними до автоматизма.
Без этого начинать какие-либо манипуляции с линзами запрещено. Руки нужно вымыть с мылом и насухо вытереть. Причем использовать ворсистые полотенца нельзя. Ворс может попасть на линзу.
Руки и лицо перед использованием линз рекомендуется смазать кремом с жирной основой. Женщины должны позаботиться об отсутствии макияжа в момент надевания.
Линзы необходимо осторожно достать из резервуара. При этом нельзя использовать дополнительные приспособления, такие как щипцы или пинцет. Контактировать с изделием можно только кончиком пальца, без ногтей.
Помните, что при использовании линз длительного ношения, нужно всегда устанавливать их на тот глаз, на котором они были установлены изначально. Менять их местами запрещено.
Перед процедурой необходимо снова очистить руки. После - обратить взгляд вверх. Глаз, который будет освобождаться вторым – закрыть. Линзу нужно спустить вниз глаза и сжать между большим и указательным пальцем. Останется только снять ее.
Затем линзы обязательно должны быть помещены в контейнер с дезинфицирующим раствором. Для обработки изделиям требуется не менее 4 часов.
Комментариев: 0
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажность:
давление:
ветер: