24.01.2022 08:21

Как правильно использовать контактные линзы

Как правильно использовать контактные линзы – с этим вопросам сталкивается каждый, кто однажды решает сменить неудобные очки на новый вид оптики.

И действительно, от соблюдения правил использования этих аксессуаров зависит не только получаемый результат, но и здоровье человека. Как минимум, неосторожное обращение, вызовет воспаление органов зрения. А как максимум – ухудшение его остроты. Чтобы такого не происходило, запоминаем простые правила, как обращаться с данным видом оптических изделий.

Виды контактных линз

От этого параметра, частично, зависят правила обращения с контактными линзами. Сегодня на профильном рынке представлены следующие виды:

по виду исполнения – сферические, торические, мультифокальные;

по типу материала основы – гидрогелевые и силиконо-гидрогелевые;

по внешнему виду – прозрачные, цветные, оттеночные, карнавальные;

по правилу ношения – дневные, гибкие и пролонгированные;

по сроку ношения – суточные, двухнедельные, месячные, квартальные, полугодовые и годовые.

Так, например, гидрогелевые линзы можно носить дольше, т.к. они отлично проводят воздух. Дневные - нельзя оставлять на ночь. А однодневные контактные линзы в Luxoptica.ua считываются самыми гигиеничными аксессуарами.

Пошаговая инструкция – как правильно использовать линзы

Очки в обращении гораздо проще, но иногда именно линзы дарят людям с проблемами зрения больше возможностей. Поэтому, несмотря на сложность обращения, многие останавливаются на них. Люди доводят процесс надевания, снимания и ухода за ними до автоматизма.

Первый шаг – очистка рук

Без этого начинать какие-либо манипуляции с линзами запрещено. Руки нужно вымыть с мылом и насухо вытереть. Причем использовать ворсистые полотенца нельзя. Ворс может попасть на линзу.

Руки и лицо перед использованием линз рекомендуется смазать кремом с жирной основой. Женщины должны позаботиться об отсутствии макияжа в момент надевания.

Второй шаг – достаем линзы

Линзы необходимо осторожно достать из резервуара. При этом нельзя использовать дополнительные приспособления, такие как щипцы или пинцет. Контактировать с изделием можно только кончиком пальца, без ногтей.

Третий шаг – установка

Держим линзу на кончике пальца в течение 10-15 секунд, пока она подсохнет. Обращаем внимание на ее положение – допустима исключительно вывернутая наружу. Поднести изделие к глазу и другим пальцем оттянуть нижнее веко. Другой рукой оттянуть верхнее веко. Установить линзу. Отпустить веки. Отцентруйте аксессуар, например, закрыв глаза и переместив ее в нужное место, при помощи легкого массажа век.

Помните, что при использовании линз длительного ношения, нужно всегда устанавливать их на тот глаз, на котором они были установлены изначально. Менять их местами запрещено.

Четвертый шаг – снятие аксессуара

Перед процедурой необходимо снова очистить руки. После - обратить взгляд вверх. Глаз, который будет освобождаться вторым – закрыть. Линзу нужно спустить вниз глаза и сжать между большим и указательным пальцем. Останется только снять ее.

Затем линзы обязательно должны быть помещены в контейнер с дезинфицирующим раствором. Для обработки изделиям требуется не менее 4 часов.